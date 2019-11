Tilen stresel jezo na Reneja, Sara ga je tolažila

Tekmovalci so se hudovali, ker Rene Šantić ni pomagal pri tedenski nalogi. Tom je sumil, da išče isti ali nek drug namig. Rene je vse preiskal in obupoval, že sama uganka ga je povsem zbegala. Marjana se je čudila, ker se je že zdanilo, on pa je še vedno hodil naokoli s svetilko v roki. Ko ga je Tanja vprašala, kaj vendar išče, je Rene pojasnil: "Svetlobo v temnem tunelu."

Janu in Tilnu ne uspe prelisičiti Nade

Jan in Tilen sta gospodarico Nado pričakala z rožico, kar ji je bilo takoj sumljivo. Poleg tega jo je Jan poskušal zvabiti na posestvo, a se je odločila pregledati polje koruze. Hitro je ugotovila, da sta jo želela naplahtati. Nada: "Tako prepričljivo sta me gledala v oči in mi lagala. Zdaj pa vidim, da jima ne morem popolnoma nič zaupati." Gospodarica Nada je nato ugotovila, da so jim pobegnili prašički. Dvojčka sta jo še enkrat želela prinesti naokoli, češ da so na paši, a jima ni uspelo. Jan in Tilen sta se jezila na tekmovalce, zaradi katerih je na posestvu vladal kaos. Slišala sta eno pohvalo, in sicer za skulpturo, še enkrat pa ju je kregala, ker niso pripravili dovolj spominkov, in še teh niso pravilno spekli. Naloga ni bila opravljena, zato se je samo še poslovila.