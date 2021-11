Tilnovi obiski bodo Francu dvignili pritisk

Tekmovalci so veseli obiskov domačih. Razveselila se jih je Tjaša, kasneje še Karin. Kako je bilo med preteklimi obiski, si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča ekskluziven enodnevni predogled oddaj. Tokrat bo svoje bližnje dočakal tudi Tilen. Harmonika, petje, dobrote, nekaj kapljic alkohola in dobro razpoloženje bodo napolnili Kmetijo. Franc bo hotel mlade fante izkoristiti kot pomoč pri delu, a kaj, ko so imeli fantje, ki so sicer sprva priskočili na pomoč, za bregom nekaj 'večjega', predvsem pa zabavnejšega.