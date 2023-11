Tim ima dovolj pretvarjanja, v hlev mu je uspelo poslati še Davida

Tim Novak je pred glasovanjem razkril, kako je vplival na izbore grešnih kozlov in dvobojevalcev. Uresničil se je še en njegov načrt, saj je družina na tajnem glasovanju za drugega grešnega kozla izbrala Davida Petra Sekirnika.

'Kar mislite si, da bo Mateja' Tim Novak je še naprej igral svojo igro in poizvedoval pri Žanu Simoniču in Davidu Petru Sekirniku, kakšne načrte imata glede drugega grešnega kozla in drugega dvobojevalca. Žan je povedal, da je Mateja Šereg predvidena za izločitev, toda Tim je imel popolnoma drugačne načrte. Tim: "Kar mislite si, da bo Mateja, ampak bo daleč od Mateje ... Če mi bo šlo vse po načrtih."

Patricija prebrodi krizo Grešna kozlica Patricija Virant je bila čustvena, ko se je v hlevu spominjala svoje poti v tekmovanju. Ni vedela, ali se sploh želi vrniti na posestvo. A ji je Nuša Maloprav s svojim obiskom vlila motivacijo. Svetovala ji je, naj začne razmišljati in taktizirati in njen nasvet je nameravala upoštevati. Naslednje jutro se je zbudila kot prerojena, poleg tega jo je znova obiskala Nuša in jo seznanila z načrti njihovega klana.

Tim: Se mi zdi, da mora resnica priti na dan Tim se je ta dan premislil in se je odločil, da bo Žanu in Davidu povedal čisto vse. Tim: "Dovolj imam tega pretvarjanja ... Se mi zdi, da mora resnica priti na dan." To je tudi storil pred Natalijo Bratkovič in vsemi ostalimi člani družine. Pojasnil je, da je on prepričal Matejo in Patricijo, da naj glasujeta za Marcela Verbiča. Poleg tega mu je uspelo skregati Žanov klan in zasejati dvom v Suzano Bajrić. Žan je priznal, da je Tim dobro igral.

Mateja razkrinka Suzano Mateja je nato razkrila, da Suzana sedi na dveh stolčkih. Pristopila je namreč k njej in Patriciji, da bi se povezale z Žanom in Davidom, ter se poskušale znebiti Tima, Alena Ploja in Franca Rajšpa. Mateja: "Ko je pa prišlo do tega, da je punce v tem nismo podprle, pa je spet šla v klan David - Žan." Suzana ji je očitala, da ni povedala celotne zgodbe in da je vedno zagovarjala, da se da vse rešiti s komunikacijo. Suzana: "Tako kot sem dala Mateji novo priložnost, da se razumeva in bivava v sožitju, isto sem naredila z Žanom." Je pa dodala, da Žanu ne zaupa povsem, saj je prišel po zmago.

Glasovanje je tajno, drugi grešni kozel je David Glasovanje za drugega grešnega kozla je bilo tajno, največ glasov pa je dobil David. A je tekmovalec vztrajal pri svojem optimističnem pogledu na potek igre: "Res je, da nas je malo, ampak smo močni, če pa že ne vodimo igre, smo pa pripravljeni na vse poteze nasprotnega klana, tako da mislim, da se kar dobro znajdemo in kar dobro plavamo med ostalimi morskimi psi." Tim pa se je spraševal, od kod Žanovemu klanu takšna samozavest, saj so izgubili že dva svoja zaveznika in je njegov klan številčno močnejši.

Suzana: Mateja je preračunljiv hudiček Suzana je Patriciji zaupala, da je bila med Matejinim govorom povsem v šoku. Spraševala se je, ali se je ves teden pretvarjala, da je njena prijateljica. Suzana: "Mateja je preračunljiv hudiček. Neverjeten preračunljiv hudiček. To je z najlepšimi besedami povedano ... Ona ves čas poudarja, da je človek, ampak jaz vedno bolj opažam, da ni 'č' od človeka." Patricija je povedala, da vedno igra vlogo mirovnice med njima, in da se ji ju ne da več poslušati. Mateja pa je še pojasnila, da se ji je Suzana resnično zasmilila in je bila v odnosu do nje povsem iskrena.

