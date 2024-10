Tim in Nuša na razdalji: Malo žalostna sem zaradi tega

OGLAS

Nuša Šebjanič je sprejela pomembno odločitev. Kot je povedala, se bo Tim Novak namesto z živim radiatorjem odslej grel s toplimi strešniki. Nuša: "Glede na to, da sva s Timom zadnji teden glavna tema na posestvu, jim ni več pomembna naloga, ne to olje, ne semena, ne 50.000 evrov, arena, nič, samo midva, ga bom jaz izselila iz svoje postelje." Tim pa je strešnika prestavil na njeno ležišče, rekoč: "Zdaj imam dvojno gretje." A se je moral sprijazniti s tem, da bo spal sam. Nuša: "Definitivno ni prav, da je on zavezan, jaz nisem. Ker ni pošteno niti od mene, glede na to, da vem ... Samo, jaz sem samska."

Nuša je priznala, da je odločitev sprejela s težkim srcem. Nuša: "Malo žalostna sem zaradi tega, iskreno, ampak je tako bolje za njega, za mene, pa za celotno družino." Tim pa je pojasnjeval: "Samo spala sva skupaj dva dni in to je to. Nisem ji dajal nobenega zelo, zelo lažnega upanja. Igra je, že velikokrat se je to zgodilo in tudi zdaj se je ... Nuša si je mogoče to malo drugače predstavljala, tega ne vem, ampak je, kar je." Nuša: "Mislim, da če bi jaz Timu povedala, kaj želim, da bi se to lahko uresničilo. Ampak še sama ne vem, kaj želim, tako da bo zaenkrat ostalo tako, kot je."

Družina med prebiranjem Kmečkega lista.