Tim je moral po Kmetiji veliko razčistiti s svojo punco

Z zmago Tima Novaka se je zaključila 11. sezona Kmetije. V superfinalu se je v troboju pomeril z Nikom in Stanislavom ter domov odnesel glavno nagrado v višini 50 tisoč evrov. Za mnoge Timova zmaga ni bila presenečenje, saj sta ga skozi sezono gnala sebičnost in pohlep, česar ni skrival, ves čas pa sta mu ob strani stali tudi zvesti podpornici Tamara in Anja. Kljub temu, da na svoje taktike ni ponosen, pa se je v areni vseeno moral dokazati in uspelo mu je, da se je okitil z laskavim nazivom zmagovalca.