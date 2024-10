Tim: Kot da je moja mama, jaz sem pa tule nek copatek

Zavezništvo nekdanjih gozdarjev Tima Novaka in Tamare Talundžić je bilo eno najtrdnejših na posestvu. Vse se je spremenilo, ko se je tekmovalec zbližal z Nušo Šebjanič , glava družine pa je začela posegati vmes. Nekoč trdni odnosi se se začeli krhati, in če je bil Tim pred tem vedno pripravljen na delo, mu je Tamarin način vodenja družine začel presedati. Želel si je, da ne bi bila že tretjič zapored glava: " Zato ker ji ta klobuk da tak ego, da je groza. " Dodal je še, da se bo ob prvi priložnosti pridružil drugemu klanu. Tim: " Ker to je pa že preveč. To je tako kot neko diktatorstvo. "

Da je med njima vedno bolj napeto, je potrdil nov plaz kritik: "Govori mi, s kom naj spim, kdaj naj grem spat, kdaj naj se zbudim, kaj naj grem delat, s kom naj grem delat. Isto za Nušo ... Kot da je moja mama, jaz sem pa tule nek copatek." Nuša ni bila presenečena: "A zdaj si dojel?" Iz Tima pa je vrelo: "Zelo slab način vodenja ima, zelo slab način taktiziranja ima, zelo slab način obnašanja ima do drugih. Grozna je ... Ves čas govori, da bi z mano šla do konca, ampak s tem samo meni in sebi jamo koplje." Nuša je bila mnenja: "Glede na to, da je videla, da se je Tim bolj ujel z mano, bi zdaj to rada razdrla." Timu pa se je dozdevalo, da je Tamara enostavno ljubosumna.

