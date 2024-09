Tim na zaslišanju: Mi mislimo, da imate vi neko nalogo

Na posestvu je največja težava še vedno hrana, saj je služabnice ne skuhajo dovolj. Nik Triler se bo jezil, da tako ne more več iti naprej. Skrb družine so tudi strokovnjaki, ki imajo skrivno nalogo. In prav v nocojšnji oddaji na posestvo prihaja Tim Novak, ki ga bodo tekmovalci takoj zaslišali.