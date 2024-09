Tim Novak je strl veliko src, njegovega je v hipu osvojilo živahno dekle

Tim Novak je v prejšnji sezoni Kmetije razveseljeval, a hkrati jezil sotekmovalce. Gledalce je razdelil na dva pola, nekaterim se ni prikupil, drugi so ga imeli radi. Zelo radi so ga imeli tudi oskrbovanci Doma starejših občanov Polzela, od katerih pa se je po koncu snemanja poslovil. Tim: " Ko so oskrbovanci izvedeli, da jih zapuščam, so bili res presenečeni in zelo potrti, saj jim ni bilo jasno, zakaj sem se tako odločil, ker sem vedno deloval zelo veselo, živahno, nonstop smo se smejali in zafrkavali. Ampak v sebi sem vedno želel več in hotel sem izkoristiti svoj potencial v mladih letih. Z drugimi besedami, nisem videl prihodnosti tam, poleg tega se pa še vedno oglasim, da jih pozdravim in da se se skupaj pohecamo. Delo v zdravstvu bom pa nadaljeval sam, z oskrbo na domu, saj se mi zdi, da sem res dober pri delu s starejšimi ljudmi. "

Navihan, energičen in delaven mladenič je postal dejaven tudi v povsem drugačnih sferah, je namreč piercing in tattoo mojster. Tim: "V svet piercingov me je spravil oče, saj je poklicni tetovator že več kot 12 let. To delo mi ustreza in ga zelo rad počnem. Čisto nasprotje mojemu poklicu, ampak če me nekaj veseli in v tem vidim prihodnost, se bom tega držal."

Drži se tudi Kmetije, saj bo letošnja sezona že njegova druga zapovrstjo. Na posestvo prihaja motiviran kot vedno, a bo zelo pogrešal svoje dekle. Njuna ljubezen je še mlada. Tim: "Zgodba z mojo punco je fantastična, čeprav je šele v začetni fazi, ampak z njo se počutim fantastično. Spoznala sva se preko prijateljev na veselici in od prvega dne sem zaljubljen v njene oči in njen zelo živahen karakter. Lahko bi rekel, da je to punca, na katero sem čakal 23 let." Ni pa bila najbolj navdušena, ko je izvedela, da gre v Kmetijo. Tim: "Punca me sicer podpira pri vsem, res je prečudovita oseba, ampak ni ji vseeno, da kar izginem za ne vem koliko dni, saj sva nekako ravno začela oz. zgradila čustva drug do drugega." Bo pa njegova izbranka zanj navijala in ga 100-odstotno podpira.