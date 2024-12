Tim Novak je zmagovalec Kmetije 2024

Tekmovalci so zadnji dan na posestvu pričeli s skrbjo za živali in delom v kuhinji. Gospodarica Nada je finalistom v okviru zadnje tedenske naloge zadala pripravo jedi iz sestavin s posestva. Superfinalisti Tim Novak , Stanilsav Travnikar in Nik Triler so bili z mislimi v areni, obenem pa so se spominjali dogodkov iz tekmovanja. Timu bodo v spominu najbolj ostali trenutki, ko se je skupaj s sotekmovalci po opravljenih nalogah zabaval in pozabil na taktike. Nik pa je povedal, da je v tokratni sezoni veliko delal. Zahvalil se je Stanislavu, ki ga je veliko naučil, slednji pa je bil ponosen na to.

Gospodarica Nada je še zadnjič prispela na posestvo. Spominjala se je: " Prvič v zgodovini so opravili zaporedoma 12 zelo zahtevnih nalog. Moji kmetje so bili res zelo pridni. " Resda jim je na koncu zmanjkalo moči, a jim je Nada pogledala skozi prste. Tekmovalce je nagovorila s cmokom v grlu: " Vedno mi je težko pri srcu, ko se bliža konec Kmetije. Na moje kmete se vsako leto zelo navežem. " Nasmeh ji je na obraz narisala molža, ki so jo morali demonstrirati superfinalisti. Čestitala jim je, nadvse je bila zadovoljna tudi nad jedmi, ki so jih pripravili Anja, Marjana Povše in Nejc Abram . Tudi Nada jih je presenetila s sladkimi dobrotami, nakar so nazdravili in izvedeli, da bodo v trajen spomin posadili lipo, ki jo je pripeljala gospodarica. Nada: " Rada vas imam. "

Nik je bil ob prihodu v areno samozavesten, pričakoval je dober boj. Tim je čutil mravljince v trebuhu, roke so se mu tresle: " Takega občutka tukaj še nisem imel. " Tudi Stanislav je bil na malce trnih, saj ga je čakala bitka z dvema močnima konkurentoma. Natalija je povedala, da je vsakega izmed njih do superfinala vodila drugačna pot. Tim se je denimo uspešno izogibal arenam, zaradi podpore Tamare in Anje pa je bila njegova pot udobna'. Tim se je strinjal, povedal je, da sta njegovi zaveznici verjeli, da si zasluži zmago, da ima tudi največjo željo po tem, da pa je moral kljub temu veliko taktizirati in lobirati.

Stanislav je pridno delal, taktiziral ni skoraj nič, do superfinala je bil v areni trikrat in trikrat tudi slavil. Stanislav je priznal, da ni imel strategije, v Kmetijo je prišel pokazat znanje in delo. Žal bi mu bilo, če naloge ne bi bile narejene, zato se je trudil do konca. Taktizirati je poskušal, a je vse padlo v vodo. Tekmovalci so sicer pohvalili tudi njegovo neprepirljivost in umirjenost.

Nik je bil kar petkrat glava družine, začenši s prvim tednom. Vse naloge so bile pod njegovim vodstvom tudi opravljene. Je pa postopoma izgubil vse svoje zaveznike, velikokrat je bil ogrožen, a se mu je uspelo prebiti do superfinala. Nik je premišljeval, da bi morda moral ubrati drugačno taktiko, a je bil preveč zaletav.

Superfinalni troboj

Trije tekmovalci so se spopadli v superfinalnem troboju, v katerem so morali najprej k sebi povleči voziček s sodom, polnim vode, pri čemer so imeli zvezane roke. Ko jim je to uspelo, so si lahko roke osvobodili, nato pa s ključem iz finalnih dvobojev odklenili vedrce na vozičku. Z njim so vodo iz soda prenašali čez gugalnico ter jo prelivali v veliko vedro, ki je viselo na vrvi. Ko so ga napolnili, so se jim odprla vrata v naslednjo fazo igre, kjer jih je čakalo 6 ključev in eno vprašanje. Odgovor nanj je bila številka, ki je označevala pravi ključ. Z njim so lahko odprli skrinjico s sekiro, z njo so morali presekati leseno ogrodje, ki je držalo vrv, da bi tako prišli do desk, s katerimi so lahko zgradili klančino. Zadnja ovira pred vzponom na zmagovalni oder so bile tri kovinske krogle, ki so jih morali spraviti v tri luknje v klančini.