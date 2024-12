Tim Novak: Nagrade ne bom delil z nikomer

V zadnji epizodi Cele štale so Alen, Teja in Matic gostili zmagovalca Kmetije Tima Novaka, ki je s svojimi dejanji močno zaznamoval letošnjo sezono. V zelo iskrenem in iskrivem pogovoru je Tim razkril, zakaj svojih 50.000 evrov nagrade ne bo delil z Anjo in Tamaro in celo, kdo od tekmovalcev mu je šel najbolj na živce.