Tim Novak po slovesu od Nuše Šebjanič povsem strt

Tim Novak je že pred areno povedal, da mu bo težko, če bo Nuša Šebjanič izpadla: "Izgubil bi najboljšo prijateljico tukaj na posestvu, eno, s katero se res zelo razumeva. Zelo je krasna punca, vse si lahko poveva. To bi me res zelo bolelo." V areni pa so se njegovi strahovi uresničili. V solzah je našteval, da bo na posestvu brez nje povsem drugače, da bo pogrešal njeno toplino, da mu veliko pomeni in da jo je edini videl v pravi luči.