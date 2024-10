Tim o svojem dekletu: Upam, da mi bo oprostila

Tim Novak je bil zelo vesel, ko je lahko govoril z očetom na njegov 50. rojstni dan. Povedal je, da je lepo videti njega in druge ljube obraze, ki ga med tekmovanjem podpirajo, dodal pa je: "Škoda, da moje punce ni bilo zraven." Njegov oče je zato predlagal, da bi posnel sporočilo zanjo, in tako je Tim svojemu dekletu sporočil: "Tinca, zelo te pogrešam, komaj čakam, da te vidim, komaj čakam, da greva skupaj v Egipt. In prosim, pridi na obisk, ko bo to mogoče." Kasneje je povedal, da je na posestvu marsikaj naredil narobe, in zaključil: "Ampak upam, da mi bo oprostila in razumela, ker jo imam res zelo rad."