Tim ob porazu pred superfinalom: Jeziti se je brezpomensko

Tim Novak razkriva, kaj ga je oviralo med dvobojem z Žanom Simoničem in na koncu tudi stalo uvrstitve v superfinale. Tokrat je poraz sprejel športno, saj se je tudi v neuspehu naučil najti dobro. In kakšni so načrti za prihodnost delavnega 23-letnika iz Kaple?

V dvoboju za zadnje mesto v superfinalu letošnje Kmetije te je porazil Žan Simonič. Tako kot Patriciji Virant se je tudi tebi zapletlo v bazenu s slamo, kjer si porabil veliko časa za iskanje vreč s koordinatami. Si se iskanja morda lotil premalo sistematično? Pri iskanju vreč sem bil zelo nervozen in se nisem mogel zbrati, saj sem zelo zaostajal za Žanom, ker mi je vrv padla s koluta v prejšnji areni. Lotil bi se je definitivno drugače in iskal bolj na dnu kroga.

Za razliko od Patricije, ki vrečk ni našla vse do konca, je tebi to uspelo, a se je zapletlo pri naslednjem koraku. Vrvi si namestil in začel kopati, toda krogle nisi in nisi našel. Ali se ti zdi, da vrvi nisi dobro ali pravilno namestil? Meni se zdi, da sem vrvi dobro namestil, ampak sem kopal premalo globoko in ne tako natančno, točno na točki X, kjer naj bi krogla bila. Zelo me je pa tudi motila zemlja, ki je bila zelo mokra, zato se je zelo težko kopalo. Tokrat si poraz prenesel zelo športno. Spomnimo se namreč tvojega prvega poraza v areni, ko si se odzval zelo jezno, kar je zmotilo tudi tvoje sotekmovalce. Kaj se je torej v tem času spremenilo? Poraz proti Žanu sem sprejel športno, zato ker me je premagal nekdo, ki si je to končno zaslužil, pa tudi dosti sem se naučil o sebi na kmetiji, katere stvari moram spremeniti. In to je bila ena, o kateri sem vedno razmišljal, in sicer, da moram kljub neuspehu najti neko iskrico oziroma dobro v tem in da je jeziti se brezpomensko.

Žan je bil med vsemi tekmovalci največkrat v areni, sam si precej zaostajal, tudi po zaslugi taktiziranja. Če zdaj pogledaš nazaj, ali bi ti prav izkušnje morda prinesle več možnosti za zmago? Morda bi mi to res prav prišlo, da bi bil večkrat v areni, ravno zaradi živčnosti, ampak kljub temu ne bi spremenil ničesar. S tem sem samo pokazal, da sem zmeraj dva koraka pred vsemi, kar se tiče taktik oziroma razmišljanja. Bil si najmlajši med tekmovalci, a kot rečeno, morda celo največji taktizer med tekmovalci. Ni pa uspela tvoja taktika, da bi se s pomočjo tekmovalk zavihtel na zmagovalni oder. Pričakovanja so eno, realnost pa nekaj povsem drugega, kajne? Ne bi rekel, da mi taktika ni uspela, saj mi je uspevalo čez celotno kmetijo, vendar sem na koncu vedel, da to ne bo mogoče zaradi porote, ker sem imel zmeraj vajeti v rokah jaz, ampak tokrat jo je le imela porota, na katero nisem mogel vplivati, saj so to tekmovalci z zamerami, ki smo jih že zdavnaj pometali ven.

Patricija Virant in Nuša Maloprav sta podvomili v prijateljstvo med teboj in Alenom, potem ko si nasprotoval žrebu dvobojevalcev, ki bi se pomerila za zadnje mesto v finalu. Alen ti je po drugi strani ostal predan vse do konca. Kako bi to komentiral? Alenovo predanost in zvestobo bi res pohvalil. Res je neverjeten 'tip' in ne morem verjeti, da sva se res tako dobro razumela. Se mi pa zdi, da takrat ni zameril, ko smo ga poslali v areno, saj je bil edini, ki še nikoli ni bil v kajži ali izločitvenem boju. Zapomnili pa smo si te tudi po tvoji delavnosti, čeravno včasih površnosti zaradi hitenja, in po tem, da si v vsaki prepreki v tekmovanju našel nekaj pozitivnega in vzpodbudnega. Od kod te tvoje vrline? V svojem življenju sem zelo delaven in tudi motivacija do hrane ter zmage pri nalogah sta bila glavna faktorja, saj mi je res šlo za to, da zmagamo v čim več nalogah ter pokažemo, da se z delom da veliko stvari narediti oziroma osvojiti. Ogledal si si lahko skoraj celotno sezono Kmetije, med drugim tudi komentarje sotekmovalcev. Ali te je ob ogledu oddaj kaj še posebej presenetilo? Sotekmovalci so se mi zdeli dokaj pošteni, zdaj, ko jih gledam na televiziji, bi samo omenil Patricijo in Davida ... Čisto drugi osebi na izjavah kot pa v živo. V obraz nista povedala ničesar, v izjavah pa zelo grde, hinavske stvari ter laži. Take ljudi sovražim.

Tvoji domači so te zelo pogrešali, in kot je povedala tvoja sestra, v hiši ni bilo isto brez tebe. Kakšna pa je bila vrnitev med tvoje najdražje in kako so komentirali tvojo pot v tekmovanju? Moja pot domov je bila zelo fina, komaj sem čakal toplo posteljo in hrano. Starša sta bila zelo ponosna name, saj sta videla moj trud in zagnanost, pa tudi taktike, ki sem jih koval. Sem jih pa tudi velikokrat nasmejal s svojimi izjavami in izpadi. (smeh) Kakšnih odzivov pa si deležen na delovnem mestu, na ulici ali kje drugje? V službi so sodelavci zelo ponosni, prav tako oskrbovanci, ki so bili moji največji navijači. Res so si želeli, da zmagam, saj sem si po njihovem mnenju to najbolj zaslužil zaradi truda in dela, ki sem ga vložil. Denarna nagrada ti ni bila usojena, pred začetkom tekmovanja niti nisi razkrival, kako bi jo porabil. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Moji načrti so objavljati razne videe na TikToku ter nadaljevati svojo službo in delo doma, kot je delanje piercingov.

Ob svojem porazu v dvoboju proti Žanu si povedal, da bo on zmagovalec letošnje Kmetije. Pa si še vedno enakega mnenja in za koga boš pravzaprav navijal? Glede na to, da je Žan po mojem mnenju bil takoj za mano drugi, ki je največ delal, in tudi bil nekako glava svojega klana in da je tudi sam zelo taktiziral, se mi zdi, da si zasluži zmago, ampak vseeno bom navijal za mojega Alena. Ne zamudite zadnje, superfinalne oddaje resničnostnega šova Kmetija jutri ob 21.15 na POP TV in se prijavite k sodelovanju v novi sezoni.