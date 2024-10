Tim ob zmagi proti Maji: Počutim se kot heroj

Tim ob zmagi: Sem spet v igri

Tim in Maja sta se pomerila v igri Svoje sreče kovač, v kateri sta morala na kline metati podkve. Tim je prvi zadel vse tri in svoji družini priboril podroben načrt za balirko. Tamari se je dozdevalo, da je Tim spet tisti stari Tim, osredotočen na delo in na zmago. Tim je to potrdil: "Počutim se kot heroj, začetek tedna je za mene bil zelo, zelo težek. Mislil sem, da bo trajalo zelo dolgo, da se spet nekako zberem, ampak dejansko je trajalo samo dva dni in, evo me, sem spet v igri."

Maja nadaljuje s sabotažo, Marjana je šokirana

Maja se je morala odpraviti v gozd, kjer jo je čakala kazen. Na travniku, ki ga je pokosila Tamara Talundžić, je morala pograbiti seno in ga s košem odnesti na posestvo, njena družina pa bi ga morala pospraviti na kozolec. Maja se je odločila, da tega ne bo storila in tako morda rešila Nika. Tjaša Vrečič je medtem zaupala Marjani Povše, da je Maja skrila držala za grablje. V Marjano so se naselili dvomi: "Če bi bila tako odkrita do mene, kot sem mislila, da je, bi mi povedala, ampak mi ni ... Resnično sem popolnoma šokirana." Odločila se je, da bo pri nalogi pomagala, k temu pa je nagovorila tudi Marcela Verbiča in Borisa Vidoviča.