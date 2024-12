Tim osuplo med dvobojem: Kaj se dogaja danes tukaj?

V prvi polfinalni areni se bosta pomerila Žiga Mohar in Anja Malešič, ki bo kot druga dvobojevalka določila vrstni red dvobojev. Eden od njiju odhaja domov in Žiga je prepričan, da to ne bo on. Toda Anja očitno ne bo tako lahek zalogaj, kot si je predstavljal. Natalija: "Rezultat je znova izenačen." Tim: "Kaj se dogaja danes tukaj? To je najbolj napet boj do sedaj." Kdo bo zmagovalec nocojšnje polfinalne arene in za koga boste navijali?

Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.