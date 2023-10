Tim po zmagi v dvoboju želel obračunati še z Davidom

Zmagovalec dvoboja glav je Tim Novak, ki je svoji družini priboril drugi ogled čebelnjaka. Med opravljanjem tedenske naloge pa mu je pritisk dvignil David Peter Sekirnik.

Tekma v postavljanju čebelnjaka Mateja Šereg se je po divjem prepiru prejšnji večer odločila, da bo dan prespala oziroma preživela brez dela in brez hrane. Glava družine Žan Simonič ni nameraval drezati vanjo, tedenske naloge pa so se lotili brez načrtov in zagnano, še posebej David Peter Sekirnik. Žan je tuhtal, da je po eni strani še bolje, da Mateja počiva in jih ne ovira pri delu. A je pridno delala tudi družina v hlevu, glava pa je ocenil, da jim načrti sosednje družine morda pridejo prav samo pri postavljanju strehe.

Tim zmagovalec dvoboja glav družin Marcel Verbič je Žana pripravljal na dvoboj, Tim pa se je odločil, da se bo medtem raje posvetil nalogi. Glavi družin sta se nato za prednost pri tedenski nalogi pomerila v igri Čebelji let, morala pa sta se preobleči. Njuna naloga je bila s skakanjem okoli ovir narediti pet krogov. Prvi krog je bil v vodstvu Žan, nato je prednost prevzel Tim Novak in jo obdržal vse konca.

Prednost pri nalogi je ogled čebelnjaka Timova celotna družina je lahko še enkrat pogledala čebelnjak, ga razstavila in opravila dodatne meritve. Na voljo je imela eno uro časa. Tim je želel ugotoviti, kaj sta z Alenom Plojem naredila narobe pri prvem ogledu čebelnjaka, pregledala sta streho, dekleta pa so prerisala slike. Alen je izgubil nekaj volje, ko je ugotovil, za katere detajle še morajo poskrbeti. 'To, kar si skuhal, boš sam pojedel' Marcel se je pri ograji želel pogovoriti s Tamaro Talundžić. Povedal je, da razume, da so dekleta stopila skupaj, da pa jih je Franc zapustil. Tamara ga je spomnila, da so Franca prvi izdali oni sami. Marcel se je branil, da če ga takrat ne bi poslali v dvoboj, bi moral v dvoboj sam, Tamare pa ni prepričal: "Žal mi je Marcel, to, kar si skuhal, boš sam pojedel." Svetovala pa mu je, naj se pogovori s Timom in Alenom. O slednjem je v kajži govoril, da igra dobre odnose z vsemi, Tim pa je to povedal Alenu. Marcel: "Kar koli smo fantje govorili v kajži, mislim, da bi tam moralo tudi ostati."

icon-expand Marcel ni prepričal Tamare. FOTO: POP TV

Tim Hood znova na delu Tim Novak je zakuhal težave, ker je na tržnici ukradel tuno. Zaradi tega je prodajalec Luka dvignil ceno ostalih dobrin. Alen se je branil, češ da je Tim še mlad, Žan pa je medtem komentiral, da sam tega ne bi storil ali dovolil. Tim je sicer pojasnil, da krade samo na posestvu. Posebna nagrada Kmečkega lista Družini sta skupaj s Kmečkim listom dobili tudi štoparici, s katerima si bodo lahko pomagali v tekmi za posebno nagrado Kmečkega lista. To bo dobila družina, ki bo na trgu pred gospodarico Nado hitreje sestavila svoj modularni čebelnjak. Tekmovalke iz Žanove družine so hitro začele premišljevati o dodatni sabotaži tedenske naloge.

David provocira, Tim si želi obračuna David je razjezil Tima, potem ko je komentiral, da je njegov čebelnjak postrani. Tim je imel dovolj Davidovih nenehnih komentarjev in provokacij. David: "Kar nekaj se užiga za brez veze. Pav. Totalen." Tim mu je nato rekel, da se lahko dobita na trgu, pa se bosta pogovorila tam, a se je David odločil ostati v hiši. Žan: "Tim je malo narobe reagiral, David itak nima jezika med zobmi in to je potem rezultat."