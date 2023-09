Tim pred prihodom gospodarice Nade: Srce mi razbija

Družini se bosta vse do zadnjih sekund trudili za zmago pri tedenski nalogi in končna odločitev za gospodarico Nado ne bo lahka. Katera družina bo zmagala in kateri par dvobojevalk bo moral v areno?

Na posestvo se vrača gospodarica Nada in družini bosta hiteli, da bi dokončali tedensko nalogo. Zmaga bo za eno izmed njiju pomenila, da bosta morali v areno dvobojevalki iz sosednje družine, poleg tega si bo priborila še življenje v hiši in posebno nagrado. Tamara Talundžić: "Če bi Klara imela bič, verjemi, da bi nas z bičem priganjala." icon-expand Glava družine v hlevu, Tim Novak FOTO: POP TV Na trnih bo tudi Tim Novak, ki se želi dokazati. Tim ob Nadinem prihodu: "Jaz sem cel živčen, srce mi razbija, ko jo gledam, ko prihaja dol. Zdi se mi, da smo vse naredili, ampak Nada je zelo stroga, tako da se mi zdi, da bo nekaj našla." Gospodarica bo po ogledu povedala: "Tokrat sta me vidva postavila pred eno najtežjih odločitev." Katera družina bo zmagala in kateri par dvobojevalk bo moral v areno? Ne zamudite nove oddaje že 10. sezone resničnostnega šova Kmetija nocoj ob 21.10 na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.