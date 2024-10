Tima doma čaka dekle: Situacija z Nušo je šla že zelo predaleč

Nuša Šebjanič in Tim Novak se po selitvi v hlev intenzivno družita, objemata in skupaj spita. Oba zatrjujeta, da je med njima samo iskreno prijateljstvo. Za Tima, ki ga doma čaka dekle, pa je vse skupaj šlo že predaleč.

OGLAS

Nuša Šebjanič ne skriva, da ji je bil Tim Novak noro všeč. Zato je bila toliko bolj vesela, da je pristala v njegovi, modri družini. Že prvo jutro po 'ugrabitvi', ki so jo izvedli gozdarji, so ju kamere ujele med stiskanjem v postelji. Po selitvi na posestvo pa je njuno druženje postajalo vse bolj intenzivno. Tako sta tičala skupaj med prebiranjem semen, iz katerih v okviru tedenske naloge tekmovalci stiskajo olje. Monotono delo je Nuša popestrila z obmetavanjem, nato je po zraku začelo leteti seno, tekmovalca pa sta se začela prerivati. Kamere so ju pozneje ujele, da sta znova spala skupaj, ujele pa so tudi tople objeme.

Nuša Šebjanič in Tim Novak FOTO: POP TV icon-expand

Toda Nuša je povedala, da je med njima samo iskreno prijateljstvo: "Tim je definitivno tukaj moja opora, moj steber. Zaščiti me pred vsem. Sploh si ne znam predstavljati Kmetije brez njega. Če Tima ne bi bilo, jaz odkorakam nazaj na Jesenice." Dodala je še: "Mislim, da bi Tim raje zaščitil mene kakor sebe, tudi če to pomeni, da mora stopiti proti svoji družini že prvi teden, kar je tukaj. Mislim, da to ne bi bilo dobro, ker bi se potem spravili name. Mislim, da ga na nek način malo ogrožam. Ampak ne zato, ker sem mu konkurenca, pač noče, da grem."