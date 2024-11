Tima je ob lepi ljubezenski izpovedi še bolj pekla vest

Tim Novak si je moral olajšati dušo in je svojemu očetu Boštjanu takoj povedal za zaplet z Nušo Šebjanič. Med prebiranjem lepega Tininega pisma ga je še bolj pekla vest in bal se je, da mu dekle ne bo oprostilo.

OGLAS

Tim Novak je kot drugi dočakal obisk svojih najdražjih, toda med znanimi obrazi ni zagledal svoje Tine, ki je imela službene obveznosti. Kljub temu je bil dan zanj najlepši na kmetiji. Obiskovalci so prinesli polne vreče dobrot, poleg tega so zavihali rokave in po posestvu lovili ovce, nato so podrli peč, ki so jo tekmovalci postavili v sklopu ene izmed tedenskih nalog, za konec pa so se lotili še spravila sena. Timov oče Boštjan Novak je povedal: "Jaz sem zelo delaven in tudi Tima učim, da bo enak kot jaz."

Tim med pogovorom z očetom Boštjanom FOTO: POP TV icon-expand

Boštjan pa je opazil, da njegovemu sinu nekaj leži na duši. Tim mu je pojasnil, da je bila v tekmovanju Nuša Šebjanič, ki je bila zaljubljena vanj. Ko so se nekega večera zabavali, je naredil napako, ki jo je kasneje obžaloval. Domneval je, da bo njegovo dekle to težko razumelo, pa čeprav je zelo razumevajoče: "Ampak tega ne moreš oprostiti." Dodal je še: "Če nisi tukaj, ne razumeš teh čustev in občutkov, pa nisem tak, da bi z drugimi nekaj imel, res ne, ampak je zelo težko. Upam, res molim pri Bogu, da se bova dogovorila."

Boštjan je Timu pred odhodom izročil Tinino pismo. V njem je zapisala: "Vsakič, ko pomislim nate, se spomnim vseh čudovitih trenutkov, ki sva jih preživela. V času, ko te ni, sem spoznala, koliko mi zares pomeniš in kako dolgočasno je brez tebe." Njega pa je ob lepi ljubezenski izpovedi vedno bolj grizlo, povedal je, da je razočaran nad seboj, in premišljeval je, da bo moral delati na sebi in na zvezi. Obenem se je bal, da mu Tina ne bo oprostila, pojasnil pa je: "Res je, da so čustva tukaj zelo drugačna. Tukaj si ustvarjaš novo življenje in nekako čustva od zunaj čisto pozabiš." Kmetija je odslej na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.