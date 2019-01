'Tista, s katero bi rad šel na zmenek, noče iti z menoj'

"Uf, kako hitro je šel ta mesec mimo. Mislim pa, da je to dober znak, da se imam lepo,"je za 24ur.com povedalFranko Bajc. Mineva namreč dober mesec, odkar je zmagal v resničnostnem šovu Kmetija in osvojil 50 tisoč evrov: "Življenje se mi je hkrati zelo spremenilo in hkrati nič. Bolj ali manj počnem to, kar sem že prej, le da sem zdaj še bolj zagnan. Nagrada mi je marsikaj olajšala, za kar sem zelo hvaležen." Pravi, da si z nagrado za zdaj še ni privoščil nič posebnega: "Potreboval sem nekaj časa, da sem dojel, da si mogoče zdaj lahko privoščim kakšno malenkost več. Naložba, ki mi trenutno največ pomeni, je seveda snemanje pesmi pri Žanu Serčiču."