Ambrož se je pred odhodom s posestva poslovil od svoje Nine. Tekmovalka je prelomila svojo obljubo, da ne bo jokala, a je svoje solze skrila pred sotekmovalci in premišljevala o maščevanju.

Ambrož je, potem ko so zanj glasovali vsi trije sostanovalci hiše v gozdu, moral spakirati in se za vedno posloviti od zmage in denarne nagrade. A to ga ni pretirano potrlo: “Tisti denar ti nič ne pomeni, jaz sem dobil ljubezen.” VOYO vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Slovo FOTO: POP TV

Pred odhodom je poklical svojo Nino, splezal je na drugo stran ograje in jo seznanil z novico: “Žal te zapuščam, tako so se odločili. Bodi močna in zj*** tukaj in tam vse.” Nina mu je obljubila, da ne bo jokala, a ni mogla zadržati solz: “Ne vem, zakaj ravno on. Marsikdo bi si dosti prej zaslužil odhod kot on.”

icon-expand Brez solz ni šlo. FOTO: POP TV

Ambrož je pred slovesom še povedal: “Do Nine čutim veliko več, kot si ona lahko misli.” Nina pa je premišljevala, kako bi se ‘oddolžila’ za to, da se je morala posloviti od svojega dragega: “Upam, da se me vsaj strici iz ozadja usmilijo, da bi mi dali to moč, da se lahko maščujem za vse skupaj.” Ne zamudite napetega dvoboja med Mattio in Aljažem nocoj ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.

icon-expand