‘Tisti, ki bo dobil 50.000 evrov, naj si jih krvavo zasluži’

Vse preizkušnje in preobrate v letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija so prestali in prebrodili štirje tekmovalci. Prvi je Luka Lampret, ki si je mesto v finalnem tednu šova zagotovil, potem ko je po vrsti namigov stricev iz ozadja našel dragoceno vstopnico. Druga je Marjana Povše, ki je po zaslugi Danijela Friglja uživala zaščito dvojčkov Klobasa. Slednja sta z izjemno sposobnostjo taktiziranja prav tako prišla do finalnega tedna. Zadnje mesto pa je zasedel nekdanji odpadnik Rene Šantić, ki se je na posestvo vrnil po zahtevnem dvoboju s Saro Rutar.