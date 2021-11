Tjaša bo v zadregi, na posestvo prihaja njen fant

Vrhunec oddaje pa bo po vsej verjetnosti prvi obisk v nizu, s katerim bo gospodarica Nada nagradila člane družine. Kot prva na posestvo prihajata prav Tjašina prijateljica Sara in Tjašin fant Emil. Kakšno bo njuno srečanje in kakšna bo Ginova reakcija? V oddajah je bilo videti, da so med njima simpatije, o čemer je bilo veliko govora med njunimi sotekmovalci. Gino: “Vsi mislijo, kot da sva s Tjašo zelo čustveno navezana in bla bla bla. Pač, to ni tako.”