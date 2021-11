Tjaša izdala Lino in Aljaža, Karin pa je napovedala trd boj

Francijeva ekipa je obupala, medtem ko so pozno v noč z delom nadaljevali Gino, Romana, Karin in Tilen. Lina je ponoči listala knjigo in iskala besede, ki naj bi tvorile uganko. Proti jutru ji je uspelo sestaviti uganko – in našla je tudi naslednje pismo stricev iz ozadja.

V hiši v gozdu so vsi nestrpno pričakovali, da jim Stanka razkrije skrivnost, ki jim jo je omenjala. Pogovor je začela z vprašanjem, če ima kdo sladkorno bolezen. Ko so vsi odgovorili, da ne, jim je pokazala tablico čokolade. "To smo dobili zjutraj, pa sem skrila," se je pošalila in vsi so bili navdušeni nad sladko dobroto.

Pod drevesom v gozdu je našla moder kamenček, ki ima posebno sposobnost, da izniči delovanje drugih kamenčkov s posebnimi lastnostmi. Tak bi bil recimo tudi kamenček, ki ji ga je nedolgo nazaj ukradla Tjaša. Odločila se je, da bo ta kamenček uporabila sama, če se njen dvoboj ne bo uspešno zaključil, pa ga bo podarila Aljažu.

Še en deloven (deževen) dan

Zjutraj so bili na posestvu nekateri ob jutranji kavi naspani, drugi pa pošteno izmučeni. Nočno delo je pustilo posledice. Tadej, ki ta teden v sklopu naloge ni smel delati, seje zameril številnim članom družine, čeprav ne po lastni krivdi. Člani družine na posestvu so morali z delom nadaljevati kljub dežju. "Delo je treba opraviti," je bila odločena Romana. Člani druge ekipe, ki so ubrali drugačno taktiko, so na suhem ličkali koruzo. Čeprav je bilo na prvi pogled videti, da so uspešnejši, so počasneje napredovali kot ekipa na dežju. "Naloge ne bodo opravili," se je hihitala Majda. Po njenem mnenju je Franc ubral napačno taktiko. Najprej bi morali obrati koruzo in komaj nato posekati, ne pa sekati skupaj s koruznimi storži in komaj kasneje trgati koruzo in jo ličkati.

Aljaž in Franc sta se med delom pogovarjala o taktikah. Aljaž je predvideval, da bi v primeru, da bi Lina izpadla, postal glava družine, Franc pa je na to odvrnil, da mu to prav nič ne pomaga, temveč pomeni le, da bo samo še en teden dlje na Kmetiji. Ugibala sta tudi glede tega, kaj se dogaja v hiši gv gozdu.

Na njivi v dežju je vladalo veselje. Ekipi, v kateri sta bili Romana in Karin, je uspelo opraviti nalogo. Sreča ob zadnji posekani koruzi je bilo nepopisna.

Druga ekipa je bila do vratu v delu. Aljaž, Nina in Lina pa med ličkanjem niso pozabili na dvoboj. Še kar s poskušali lobirati za kamenčke. Aljaž je Majdo spraševal, komu namerava dati kamenček in Majda ni ovinkarila: želi ga dati Tjaši.