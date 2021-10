Tjaša izstreli: Jaz tukaj izkoriščam vse

V nocojšnji oddaji Kmetija – že zdaj si jo lahko ogledate na VOYO – se bosta pomerila Mattia in Aljaž in obeta se napet spopad. Dvobojevalca se bosta pred tem v kajži pogovarjala o naslednjih taktičnih korakih in Aljaž bo pripravil dva načrta. Če se bo vrnil, bo nadaljeval svojo taktiko, če bo poražen, bi se Lina povezala z Mattio in tako s še nekaj drugimi tekmovalci ustvarila večino.