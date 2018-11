Tjaša je po areni s Simono na posestvu bruhala

Lačna in utrujena Tjaša je po areni bruhala.

"Ja res je, po areni sem bruhala. Kombinacija napora in psihe,"je za 24ur.com povedala Tjaša, ki je v zadnji areni v dvoboju moči premagala sotekmovalko in prijateljico Simono. 25-letnica je povedala, da sta je bila po dvoboju zelo utrujena, poleg tega je bila lačna in živčna.