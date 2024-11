Tjaša med poslušanjem Žanovega sporočila v solzah

Stanislav Travnikar se ne bo veselil samo zmage v areni, veselo se bo podal tudi v lov za namigom. Žan Hronek mu je namreč zaupal, kje naj bi ga skril. Stanislav: "Jaz Žanu verjamem in Žanu sem zaupal in midva sva tukaj bila res prava prijatelja." A namig bo želel videti tudi Nik Triler : "Boš ti meni pokazal, kaj je Žan skril?" Stanislav mu bo naravnost povedal, da tega ne bo storil. Nik: "Tukaj se mi je pa Stane zelo, zelo zameril."

Žan bo določil novo glavo družine in Tjaša Vrečič bo med poslušanjem njegovega sporočila jokala. Ali bo to zaradi tega, ker ne bo dobila klobuka? Nik: "Veliko stvari se dogaja tukaj na kmetiji, od lobiranja do laži, prevar, izdaj, ampak jaz se ne dam, jaz lažem nazaj."