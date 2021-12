Tjaša naročila Ginu, da jo mora ob vrnitvi na posestvo čakati topla postelja

Tjaša Vrečič in Gino Tadej Podgornik sta bila pred odhodom v kajžo neločljiva. Nagajala sta si in se šalila, na njun račun pa sta se šalili tudi Nina Radi in Polona Kranjc. Nina je prepričana, da bo v kajži kljub hladni noči zelo vroče.

Nocoj se bosta v kajžo preselila Tjaša Vrečič in Gino Tadej Podgornik, ki sta že od začetka šova Kmetija nerazdružljiva. Člani družine so odkrito govorili o tem, da je med njima več kot samo prijateljstvo, kljub temu da Tjašo doma čaka fant. A kot je povedala že Nina Radi, nihče ne more vedeti, kje te bo zadela Amorjeva puščica. Morda se je tekmovalka res znašla na življenjskem razpotju in ker sta se skupaj z Ginom zavedala, da se njuno druženje na posestvu izteka, sta bila ta dan neločljiva.

icon-expand Tjaša je nagajala Ginu ... FOTO: POP TV

Tjaša je nagajala Ginu, skupaj sta telovadila in se šalila kot dva zakonca. Gino: “Sva že 50 dni tukaj. Jo imam že tu gor.” Tjaša: “Kakšnih 50? 60 bo, niti obletnice si ne moreš zapomniti.” Dodala je: “Če se me boš rešil, se me boš samo za en teden.” Naročila mu je še, da jo mora čakati topla postelja, ko se bo vrnila na posestvo. Vsako oddajo si lahko ogledate že dan prej na VOYO.

icon-expand Malo sta tudi pela ... FOTO: POP TV

Prav Nina Radi in Polona Kranjc sta ju isti dan veselo obirali. Nina: “O, veš, kakšna kajža bo to? Saj je sama rekla, da bosta verjetno edina, ki se bosta v kajži najbolj fino imela.” Spomnila se je, kako je sama zmrzovala, ker je bila takrat zelo hladna noč. Nina: “Ampak v kajži sta tokrat Gino in Tjaša, četudi bi bilo minus 30, verjamem, da bo vroče.” Polona je še dodala: “Gino je včasih res samo lep, ker pameten ni. To sem mu jaz tudi že povedala.”

