Tjaša o svojem težkem otroštvu: Boji se teme in pijancev

Gino je zaupal, da ju s Tjašo med drugim povezuje tudi to, da sta oba odraščala v družinah, v katerih ni bilo veliko denarja. Dodal je, da je imel srečo, ker je bila njegova družina vseeno srečna. »Ko sem odraščal, starša večino časa nista bila zaposlena,« je razkril in dodal, da sta vseeno vedno našla dovolj denarja za hrano. Tjaša te sreče očitno ni imela – zaupala je, da se »boji teme, boji pijancev in da se želi odseliti, da bo imela v novem domu občutek varnosti«. In prav zaradi tega si tako zelo želi zmage – da bi lahko pobegnila od doma.