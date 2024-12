Tjaša obriše solze in začne s treningi

Tjaša Vrečič ima vse od začetka tekmovanja posebno vlogo v Kmetiji. Kot zaveznica gozdarjev je morala igrati dvojno igro, česar po vsej verjetnosti ne bi zmogel vsak. Dejstvo je, da je gozdarjem tudi pomagala vstopiti v tekmovanje za 50.000 evrov, in vprašanje je, kako uspešni bi bili brez njene pomoči. Toda očitno so na to že malce pozabili. Ne samo, da Tjaša ne more računati na njihovo podporo, v tem tednu je postala celo črna ovca v družini. Razlog tiči v taktiziranju, kar pa seveda počne tudi Timov klan.