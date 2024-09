Tjaša po plohi Majinih očitkov: Enostavno človek sem

OGLAS

Marcel potebuje spremembo Tri gozdarje je po burnem začetku tedna zanimalo, ali Marcel Verbič še drži z njimi. Marcel je pritrdil, toda ni mu bilo všeč, ker so ga spraševali o osebnih zadevah. Tamara Talundžić ga je prosila, naj pove, če ga je s čim užalila ali če je naredila kaj narobe. Nakar se je Marcel malce odprl in povedal, da potrebuje spremembo. Tamari se je zdelo, da ni iskren in da bo na posestvu začel lobirati proti njim. Tudi Tim Novak je ocenil, da jim ne kaže dobro.

Marcela Verbiča moti, ker gozdarji ne upoštevajo njegovega mnenja. FOTO: POP TV

'Vidim, da moje mnenje ne šteje' Gozdarji so ta dan dobili informacije s posestva, ki jih je v sporočilu zapisala Tjaša Vrečič. Izvedeli so, da je glava družine Igor Mikič, prvi dvobojevalec pa naj bi postal Nik Triler. Gozdarji so nadaljevali s kovanjem načrtov za ugrabitev, Marcel pa je bil videti slabe volje in odsoten. Kasneje je zaupal Timu, da želi biti Tamara glavna in želi imeti kontrolo. Marcel: "Zato sem se umaknil iz tega poglavja, ker vidim, da moje mnenje ne šteje." Marjana vidi gospodo, Nuša enakopravnost Marjana Povše in Nuša Šebjanič sta v hlevu gradili boljše odnose, a je Marjana povedala, da Nuše še ni prebrala. Ocenila je, da sta pogosto vsaka na svojem bregu, to pa zato, ker je še zelo mlada. Marjana je denimo tekmovalce v hiši videla kot gospodo, Nuša pa je povedala, da so vsi enakopravni, le na drugačnih ležiščih ležijo. Zanesljiva Stanislav in Tjaša Glava Igor je sklical sestanek z vsemi, ki so že bili budni. Pri tem se je opiral na nasvete Stanislava Travnikarja, moške je določil za delo pri nalogi, ženske za pospravljanje hiše. Posebej je pohvalil tudi Tjašo, na katero se lahko povsem zanese. Igorjev načrt pade v vodo Čez noč je padel v vodo Igorjev načrt, da bi v dvoboj poslali Nika. To je namreč obljubil izpadlemu Jasminu Ceriću. Stanislav in Žiga Mohar namreč nista bila navdušena nad tem, da bi šla z Nikom v areno. Igor se je zato odločil, da bo Nik ta teden zaščiten, in to je nameraval zagotoviti tudi Maji.

Glasovanje, zatem pa grmenje Družina je ta dan izbirala služabnika, ki se bosta pomerila v mini areni. Tjaša je v prvem krogu glasovala za Žana Hroneka, Laura Beranič, Boris Vidovič in Maja Triler so glasovali za Nika, Ines Dužič, Žiga, Stanislav in Igor pa so glasovali za Žana. V drugem krogu so Stane, Ines, Žiga, Boris, Tjaša in Maja glasovali za Marjano, medtem ko je Laura glasovala za Nušo. Maja in Tjaša sta se po glasovanju udarili. Maja je očitala Tjaši, da je prelomila obljubo, kar je storila že drugič zapored. Tjaša pa je povedala, da nima srca dati v dvoboj Žana, ki je tako zelo dobronameren. Tjaša: "Enostavno človek sem. Ona ga bo poslala takoj domov, ob prvi priliki, pa če bi bil brez ene noge." Je pa priznala, da je bilo narobe, da je dala Maji upanje. Slednja je bila mnenja, da je prav Tjaša osredotočena izključno na nagrado, ni pa vedela, da je ogrozila sebe, zato da bi uresničila načrt gozdarjev. Žan kljub bolečinam do imunitete Žan je pred dvobojem z Marjano povedal, da se še ne počuti povsem dobro, da pa bo dal vse od sebe. Z Marjano sta morala steklenico vode samo s pomočjo vrvi po deski povleči k sebi. To sta morala ponoviti tolikokrat, da sta napolnila svoj vrč. Prvemu je to uspelo Žanu, pa čeprav mu je bila Marjana tik za petami. Imunitete je bil vesel, a je hkrati imel občutek, da bi bil v tem tednu v vsakem primeru varen.

Žan Hronek si je v doboju z Marjano Povše priboril imuniteto. FOTO: POP TV