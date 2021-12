Tjaša po porazu tik pred superfinalom: Priznam, da mi je bilo zelo težko

Tjaša Vrečič se je šele po dveh tednih sprijaznila s porazom v četveroboju za superfinale letošnje Kmetije. Po prihodu domov se je razšla s fantom, a tudi z Ginom ostajata samo prijatelja. Trenutno se posveča karieri in uresničevanju svojih ciljev.

Tvoja pot se je končala tik pred superfinalom Kmetije, ko si se pomerila v četveroboju s Tilnom, Nino in Karin, kar je bilo glede na tvojo dobro fizično pripravljenost precejšnje presenečenje. Kako težko se je bilo sprijazniti s porazom? Moja pot do glavne nagrade se je končala en dan prehitro. Glede na to, da sem fizično res v zelo dobro kondiciji, sem bila presenečena, da mi ni šlo v areni. Nisem imela mirne roke, enostavno sem bila nesproščena in trda in imela v mislih samo pravilno držo hrbtenice, namesto da bi se sprostila. A čeprav se mi ni uresničila glavna želja po zmagi, se mi je uresničila želja, da bi se v finalu borila s Karin, saj sem ji privoščila zmago. S porazom sem se sprijaznila komaj kakšna dva tedna po koncu šova. V Kmetiji pa sem bila po porazu še močna, saj se tisti trenutek nisem zavedala, kaj se je v resnici zgodilo.

Kot si povedala, je bila tvoja želja prevelika, kar je vplivalo na tvojo koncentracijo in mirno roko. Kasneje sta z Ginom ugotavljala, da je bila težava tudi v ravnotežju, ki bi ga morala izpopolniti. Kaj je bilo po tvojem mnenju odločilno? Po mojem mnenju je bilo krivo predvsem to, da sem vseskozi pazila na pravilno držo v počepu zaradi hrbtenice, zato pa sem bila zelo trda in se nisem znala gibati z vrvjo.

Kakšen bi bil torej pravi recept za zmago, ki bi prišel prav superfinalistom in tudi tekmovalcem nove sezone Kmetije v podobnih bojih? Glede recepta za zmago bi rekla, da je bil moj kar dober, saj sem izpadla predzadnji dan in zdržala vso Kmetijo. Nedvomno je pomembna dobra fizična pripravljenost, pametno je imeti tudi znanje Pratike, ki je meni pomagalo v dveh bojih. In pa mirna roka, ki je bila pomembna zlasti v zadnjih arenah.

Na posestvu ste presenečali z lepimi, a tudi manj lepimi potezami, kot so denimo izdajstva, kraje in laži. Ali sama obžaluješ kakšno svojo potezo oz. dejanje v tekmovanju? Ničesar ne obžalujem, saj sem igrala svojo igro, tako kot skoraj vsak tekmovalec. Sama sem premočen karakter, da bi lahko bila nevtralna, zato sem vzela vajeti v svoje roke in nekaj časa vodila druge. Konec koncev je to tekmovanje za 50 tisoč evrov. Hvala bogu, da sem igrala.

Kaj oz. katero dejanje tvojih sotekmovalcev pa te je najbolj presenetilo oz. osupnilo, bodisi v negativnem ali pozitivnem smislu? Najbolj me je presenetila Karin, ampak v dobrem smislu, saj je proti koncu igrala igro proti meni. Niti pomislila nisem na to. Ampak jaz ji lahko samo čestitam za dobro igro. Gledala je na svojo zadnjo plat, tako kot bi po mojem mnenju morali vsi. Iskreno sem ji privoščila. Njej in Ginu. Posloviti si se morala od glavne nagrade, s katero bi se lahko preselila na svoje. Kako nameravaš uresničiti ta cilj? Ja, res je. Priznam, da mi je bilo zelo težko. Svoj cilj bom poskusila uresničiti s trdim delom. Gotovo pa bi poskusila priti do zmage v kakšnem drugem šovu, denimo v kakšnem športnem ali pa v novi sezoni Kmetije. Povedala si, da si na posestvu spoznala samo sebe. Do katerih ugotovitev pa si prišla? Ugotovila sem, da sem še močnejša oseba, kot sem mislila, da sem. Definitivno si nisem mislila, da znam tako dobro taktizirati in da so mi taki izzivi pisani na kožo.

Seveda ne moremo mimo vajine zveze z Ginom. Vajini sotekmovalci so povedali – in tudi videti je bilo tako – da je med vama več kot samo prijateljstvo. Kaj se je v resnici dogajalo med vama in kakšna so bila tvoja čustva do Gina? Z Ginom sva se zelo povezala. Med nama je bila neka kemija, bila sva si všeč. Ampak sva rekla, da morava videti, kako bo, ko bomo zunaj. Ostajava prijatelja.

Prebrali smo tudi, da sta se s fantom po tvoji vrnitvi domov razšla ... Res je. Trenutno se posvečam samo svoji karieri in poskušam čim bolj izkoristiti prepoznavnost. Želim si postati osebna trenerka in se razvijati na družbenih omrežjih, zato se posvečam temu. Za konec: ali nameravaš delati na področju veterine – po poklicu si namreč veterinarska tehnica – ali imaš kakšne druge načrte za prihodnost? To je res zelo lep poklic, a trenutno se vidim v svetu fitnesa in športa, zato bom poskusila krmariti v te vode. Za prihodnost pa imam v načrtu še kakšen resničnostni šov.

