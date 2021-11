Tjaša po zmagi v dvoboju fantu Emilu pojasnjevala odnos z Ginom

Tjaša Vrečič je v spretnosti in znanju premagala Majdo Candir, ki se je vrnila v objem svojih domačih. Zmagovalka dvoboja je svojo najboljšo prijateljico Saro in fanta Emila lahko objela kar na posestvu, toda obisk ni potekal v sproščenem vzdušju.

Gino ponoči ni pogrešal Tjaše Člani družine so se to noč dobro naspali, saj je Majda prespala v kajži. Romana se je sicer spraševala, ali objekt še stoji, kajti prva dvobojevalka ponoči res glasno žaga drva. Nina je mirno noč pripisala Tjašini odsotnosti: "Ker vemo, da take taktizerke, kot je Tjaša, ni v naši hiši." Tudi Gino ponoči ni pogrešal svoje zaveznice, saj se je lahko raztegnil čez celo posteljo, pogrešal pa jo je, ker čez dan ni mogel taktizirati in se z njo pogovarjati.

icon-expand Člani družine niso pogrešali Tjaše. FOTO: POP TV

Dvobojevalki v kajži, s taktiko nadaljuje Karin Majda je povedala, da ji bodo v spominu ostale samo lepe stvari. Tjaša se je strinjala, obenem je bila hvaležna za pridobljeno znanje, najlepši zanjo pa so bili trenutki, ko se so se s sotekmovalci poveselili in pozabili na taktiko. Majda se je nato spomnila na Jana in Mario, saj še vedno ni razumela, kaj se jima je podilo po glavah. Karin pa je medtem tuhtala, da bo njen klan razpadel, in da se mora močnih konkurentov znebiti še pred finalom. Bila je samozavestna, češ da je najmočnejši člen prav ona sama.

icon-expand Dvobojevalki sta obujali spomine. FOTO: POP TV

Govorice o Ginu in Tjaši Franci, Nina in Polona so medtem obirali Tjašo in Gina. Franci se je spraševal, ali je lepo spala brez njega, za Gina pa je izjavil, da jo je ponoči verjetno iskal po postelji. Nina: “Samo se mi zdi, da bolj ona sili v njega ... On se je kar izogiba.” Franci se je strinjal: “Tjaša drži Gina za komplet jajca in ga usmerja, kot da bi imela daljinca v roki.” Nina se je spomnila: “Onadva sta objeta gledala njenega fanta po televiziji.” Tjaša naj bi ji zaupala, da sta bila z Ginom intimna, zato je bilo Nini še bolj žal za njenega fanta. Kasneje je še dodala: “Res je, da ne veš, kje te ljubezen čaka, kje te ljubezen najde. Tudi meni se je zgodila, pa je nisem pričakovala.”

icon-expand Nina, Franci in Polona so obirali Gina in Tjašo. FOTO: POP TV

Karin najde zaklad Karin je nadaljevala s preiskovanjem posestva, da bi rešila uganko stricev iz ozadja. In res je v ribniku našla posodico s kamenčki in namigom: “Čestitke. Pred teboj je sestavljanka, ki vodi do vstopnice v finalni teden. Ker pa pot do finala ni lahka, ti dajemo samo prvo polovico. Potrudi se, da te naslednji teden zopet izberejo za črno ovco in si s tem pribori možnost, da najdeš še drugo polovico. Le pravilno sestavljena sestavljanka, v vsemi deli, te bo pripeljala korak bližje vstopnici za finale.”

icon-expand Karin najde pravi zaklad. No, polovico le-tega. FOTO: POP TV

Tjašini kritiki in zagovorniki Nina in Karin sta v areni povedali, da sta izgubili zaupanje v Tjašo, to pa zaradi njenih dejanj in skrivnosti. Polona je povedala, da če bi kamenček ukradla njej, se ne bi mogla zadržati. Tilen jo je zagovarjal, češ da se je počutila ogroženo in se je želela zaščititi. Tudi Ginu se kraja ni zdela taka stvar. Francija je motilo, ker si je Tjaša upala pomeriti z Majdo, ki ni močna konkurentka. Tudi Majda se je zavedala tega, a je napovedala, da se bo borila do zadnjega.

icon-expand Nina in Karin sta povedali, da sta izgubili zaupanje v Tjašo. FOTO: POP TV

Majda borbeno v prvem dvoboju, toda prva točka gre Tjaši Dvobojevalki sta se pomerili v vseh treh dvobojih, Tjaša pa je določila vrstni red. Začeli sta z močjo, z igro Kraljev meč. Na ročaj, ki sta ga držali v eni roki, sta se morali najprej dodati dve okroglici. Po preteku dveh minut sta se povzpeli na prvo stopnico z dvema okroglicama več. Po preteku petih minut sta morali stopiti na drugo stopnico in naložiti še dve okroglici. Majdin meč se je začel premikati, Tjašin nagibati, a sprva nista popuščali, nakar je Majdin meč padel po tleh.

icon-expand Trenutek, ko je Majdin meč padel. FOTO: POP TV

Tjaša z znanjem do zmage Sledil je dvoboj v znanju. Tekmovalki sta morali odgovore zapisovati na tablici, za zmago pa sta potrebovali sedem pravilnih odgovorov. Po prvem odgovoru sta bili izenačeni, nato je Tjaša povedla za tri točke. Na četrto vprašanje nista poznali odgovora, s petim si je Tjaša priigrala novo točko. Na naslednje vprašanje je znova odgovorila samo Tjaša in ji je do zmage manjkala samo še ena točka. Takoj zatem si je prislužila še to in postala zmagovalka dvoboja in tokratne arene.

icon-expand Tjaša je zmagovalka tokratne arene. FOTO: POP TV

Skupinski objem za Majdo Natalija je pohvalila Majdo, češ da je dokazala, da je močna, pa čeprav so tekmovalci mislili, da bo mala malica zanje. Majda je povedala, da se je trudila po svojih najboljših močeh. Bila je žalostna, ker zapušča kmetijo in svojo kmečko družino, ki jo je zelo vzljubila. Dodala je še: “Tilnu pa privoščim zmago ... Ostal mi je pri srcu, čeprav se je velikokrat poigral z mano.“ Seveda pa je bila vesela, ker bo lahko objela svoje tri sinove in svoje vnuke. Preden je odšla, je dobila dolg skupinski objem.

icon-expand Objem za Majdo FOTO: POP TV

Na posestvo pride Tjašin fant, a tekmovalka ni videti sproščena Ob vrnitvi na posestvo se je pričela nagrada, ki je bodo člani družine deležni cel teden in to so obiski najdražjih. Prva je bila na vrsti Tjaša, ki je po prihodu iz arene zagledala najboljšo prijateljico Saro in svojega fanta Emila . Tjaša je svojemu dragemu razložila, da je Gino njen zaveznik, kajti vsak tekmovalec potrebuje nekoga, ki mu stoji ob strani in mu pomaga: “Moj fant to ve in razume, kako je. In se zavedava, kakšna je celotna situacija. In se ne obremenjujem s tem.” Poloni se je zdelo, da je Tjaša vesela, da pa ji je tudi malo neprijetno. Franci: “Sreča je bila za Tjašo, da se z Ginom nista držala za roke, ker je v hiši čakal njen fant.” Opazil je tudi, da se je Gino kar umaknil. Tilen ga je dražil: “Saj bo, Gino.” Gino pa se je zagovarjal: “Vsi mislijo, kot da sva s Tjašo zelo čustveno navezana in bla bla bla. Pač to ni tako.”

icon-expand Tjaša in njen fant Emil med obiskom. FOTO: POP TV

‘Mislim, da je zavajala Gina in nas’ Tjaša je prijateljici in fantu med drugim razkazala spalnico. Emil je bil vesel, ker je videl Tjašo, ker je bila dobro in zdrava. Povedal je, da že dva meseca ne spi in da komaj čaka, da Tjaša pride domov, da jo bo lahko objel in stisnil. Gino je medtem priznal, da ni ravno vesel in da je Tjaši verjetno nerodno. Nina: “Mislim, da je zavajala Gina in nas.” Dodala je, da je Gino dobrodošel v njihovem klanu: “Upam, da je odprl oči. Če jih ni, mislim, da je skrajni čas.”

icon-expand Nina je upala, da se bo Gino pridružil njenemu klanu. FOTO: POP TV

