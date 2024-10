Tjaša poskrbi za preobrat, prva dvobojevalka je Maja

OGLAS

Tjaša najde sestavljanko Tjaša Vrečič je po dolgotrajnem iskanju le našla skrivnostni predmet. Tjaša: "Ves čas sem imela pred nosom, samo nisem šla dovolj globoko v gozd." Drug problem je bil, kako bo prišla do vrečke, ki je bila obešena precej visoko na deblu drevesa. Premišljeno se je lotila plezanja, zato da ne bi padla, kot dan poprej, in uspelo ji je dobiti vrečko. V njej je bilo sporočilo: "Sem delček nečesa, kar odpira vrata v lepšo prihodnost." Poleg so bili delčki sestavljanke in zdelo se ji je, da bo ta zanjo mačji kašelj. A se je motila in preden ji je uspelo, se je morala vrniti na posestvo. Žan še naprej kljubuje Niku Jutranja opravila v hlevu je namesto hlapca Žana Hroneka postorila družina. Ko je Žan končno prišel v hlev, ga je pričakala tišina. Tekmovalci so mu nato povedali, kaj vse so postorili, kar je razumel kot poskus prikazati ga v slabi luči. Tamara Talundžić je opozorila Nika Trilerja, češ da je njegovo delo, da Žanu pove, kaj mora delati. Tamara: "Jaz sem se tudi morala z Nušo kregati." Bila je mnenja, da če ga en član družine ne bo poslušal, da bo hitro začutil pritisk s strani ostalih članov družine. Nik pa je povedal: "Danes je glasovanje. Jaz vem, kam bo romal moj kamenček. Upam, da bodo drugi podobnega mišljenja." Preobrat, prva dvobojevalka je Maja Hitro je napočil čas za izbor prvega dvobojevalca združene družine. Žan ga je pričel z dvema kamenčkoma. Tjaša je kamenček namenila Maji Triler, saj želi ločiti brata in sestro. Žan se ji je pridružil, Žiga Mohar pa mu je sledil. Maja je glasovala za Žana, Stanislav Travnikar se je odločil zanjo. Marcel Verbič je kamenček namenil Žanu, Anja Malešič je glasovala za Majo, Ines je ravnala enako. Tamara in Marjana Povše sta prav tako glasovali za Majo, Tim Novak je kamenček namenil Marcelu. Nik je kot zadnji glasoval za Žana, a je Maja z več kamenčki postala prva dvobojevalka. Maja: "To je samo znak, da se oni bojijo arene in se hočejo najmočnejših znebiti." Od tega tedna dalje obstaja možnost mešanih dvobojev, drugega dvobojevalca pa bo družina izbirala med vsemi člani družine.

Marjana se boji Maje Maja je po izboru vzela v roke Pratiko. Marcel se ji je pridružil na opazovalnici, prepričan je bil, da gresta skupaj v areno. Nik pa se je po izboru jezil na vse, ki so mu obljubljali zavezništvo. Omenil je Tamaro, pa tudi Anjo in Marjano. Slednjo je bilo strah, kakšne bodo posledice, saj da je Maja zadnje dni agresivna do nje. Kot je povedala Tjaši: "Včeraj se je Maja spet tako drla nad mano. Sploh noče poslušati. Jaz želim dobro, za dobrobit kmetije, ona ima vedno svoj prav, jaz ne vem nič." Nik tolaži Majo Nik in Maja sta se nato sestala in komentirala odločitve sotekmovalcev. Maja v solzah: "Sem ti rekla na začetku, da Tamari ni za zaupati." Nik jo je tolažil, kasneje pa je komentiral: "Moramo vedeti, da je to igra. Vsi smo vedeli, kam gremo. Vsi smo vedeli, da bodo tukaj zahrbtne poteze, vse, da bodo dali naju dva narazen." Napovedal je, da ne bo več delal: "Samo še Pratiko bom vzel." Ocenil pa je, da ima Maja velike možnosti za zmago. Salama Po tržnici je Marjana v delavnici našla salamo in vsi so takoj pomislili, da so jo Nik, Maja in Marcel hoteli skriti. Tekmovalca sta pojasnila, da se je papirnata vrečka na poti s tržnice strgala. Toda družine nista prepričala, Tima je denimo zanimalo, zakaj so šli v delavnico. Nik je prisegel, da salame niso hoteli ukrasti, ni pa povedal tega, da so ukradli marmelado. Marjana: "Jaz Niku in tej trojici že dolgo ne verjamem več."

