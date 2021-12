Tjaša poskušala prepričati Gina, naj se preda - arena pokazala svoje

Tokrat sta bila v ospredju Tjaša in Gino. Zaupala sta vsak svojo težko izkušnjo iz otroštva, nato pa se podala v dvoboj. V areni sta se trudila, a Gino je moral priznati premoč. Se pa je sreča nasmehnila Poloni, ki je razvozlala zapleteno uganko ...

Nina in Franc sta zjutraj urejala živali in ob tem klepetala o Ginu in Tjaši, ki sta v kašči govorila o tem, kako ju vsi želijo razdružiti. Nino moti, da ima Tjaša fanta in se tako obnaša do Ginota. Kako so se odnosi razvijali in spreminjali v preteklih oddajah si lahko ogledate na VOYO, ki omogoča ekskluzivni enodnevni predogled oddaj. Pogovori v kajži … Tjaša je povedala, da se bo potrudila zmagati v areni in boja ne namerava prepustiti. Še več. Gina je celo nagovarjala, naj pusti njej, naj zmaga. S tem ga je postavila v skrajno neprijeten položaj.

Tjaša je prepričana, da je Gino na Kmetiji samo po njeni zaslugi, Polona in iskanje pisma Polona je vso noč razmišljala o sestavljanki, katere del je prejela. Kot je dodala, se boji, da bi Karin videla, kje ima skrito sestavljanko. Zdi se ji, da je pravilno kombinacijo besed že ugotovila. Verjame, da bo rešitev našla v škatli na turistični kmetiji. Tilen na osvajalskem pohodu Tilen je ubral novo taktiko. Po vzoru Tjaše, ki okoli prsta vrti Ginota, se je odločil okoli prsta zavrteti Romano in Karin. Pripravil jima je kopel. Romana je povedala, da se zaveda, da se Tilen 'prilizuje', Karin pa dodala, da se Tilnu ta taktika ne bo izšla. Na posestvu je bilo zabavno, v gozdu pa sta Gino in Tjaša še vedno premlevala glede dvoboja in razpravljala, zakaj kateri od njiju potrebuje denar. Kot sta zaupala, ju druži težko otroštvo. Pri Ginu so se soočali s pomanjkanjem, Tjaša je zaupala, da se boji teme in pijancev …

Kdo bo močnejši? Nastopil je čas za merjenje moči v areni. Tjaša je pred bojem članom družine na tribuni še povedala, da ve, da ni bilo prav, da je odtujila kamenček in ni prav, ker je gledala le nase, a je Franc takoj odgovoril, da tega pač ne razume. Voditeljica Natalija je naznanila začetek dvoboja. Tjaša je za prvi izziv izbrala spretnost. Tjaša je pri nalogi dobro napredovala, Gino je le gledal v svoj vozel, ki bi ga moral razpletati. Uspel je zmanjšati zaostanek, a je Tjaša že uspela razvozlati svoj vozel, vzela ključ in nadaljevala z nalogo. Tjaša je začela sestavljati sestavljanko, Gino pa se je svoje lotil, ko je Tjaša že nastavila 4 črke. Skušal je dohiteti, a je Tjaša vse opravila hitreje in v tem izzivu zmagala. Za drugi dvoboj je Tjaša izbrala znanje. Dvoboj Je bil napet, izenačen – Tjaša je povedla pri 7. vprašanju in s tem zmagala ne le v znanju, ampak celotni dvoboj. Slovo je bilo ganljivo, čustveno. Tjaša je izgubila zaveznika, Gino pa je moral zapustiti posestvo.

Polona zabavo zamenjala za nalogo V 13. teden se člani družine podajajo brez Gina. Ob prihodu iz arene je člane družine na posestvu pričakalo presenečenje – glasba in ples. Vsi so bili navdušeni, le Polona je dejala, da bi se raje ukvarjala s svojimi zadevami – iskanjem namiga stricev iz ozadja. Nikakor ji ni uspelo priti do škatle, zato se je odločila 'odigrati' sceno. Odšla je za hišo, češ da ji všeč nista ne glasba in ne družba. A ni šlo po njenem načrtu. Poleg nje je sedla Romana in se – namesto da bi plesala – pogovarjala s Polono. Ko se je Romana le umaknila, je Poloni uspelo odnesti leseno škatlo. Skrila se je, škatlo odprla in iz nje potegnila pismo, ki ga je iskala. Bila je v paniki in ni ji ga uspelo prebrati. Tjaša, Romana in Karin so jo iskale, Polona je bežala in se skrivala. Iskala je dovolj miren kotiček za branje.

Tjašo so sicer bremenile druge skrbi. Gino je odšel in brez njega ji ni lahko. Kot je zaupala, je izgubila edinega iskrenega zaveznika ter dodala, da ga ima rada in ga pogreša. "Če bi predal dvoboj, bi bil zame samo še boljša oseba," je dodala Tjaša, ki je prepričana, da se je Gino boril na vso moč. Nina in Franc ne delita enakih misli: Francu se je zdel Gino med dvobojem čuden, Nina pa je ocenila, da je delal morda s 60 % moči. Polona je izvedela veliko novico Poloni je končno uspelo poiskati primeren kotiček za branje sporočila – prebrala je, da je postala prvi polfinalist! Čudila Se je le, kako tega Karin ni razvozlala v celem tednu dni. Gino trdi, da ni predal dvoboja Po dvoboju v areni se je Gino namestil v hiši v gozdu. Zatrdil je, da dvoboja ni predal, da se je boril, kolikor je mogel. Zagodli so mu jo vozli (prvi izziv), iz arene pa je odšel z nasmeškom, ker Tjaši privošči ne le zmage v areni, ampak v šovu nasploh. Gina je pričakalo v hiši v gozdu sporočilo stricev iz ozadja. "Tvoja pot do zmage se je končala, ampak vsega še ni konec," je prebral. Njegova naloga je, naj se naslednji dan dobro skrije. Zakaj, ne ve zaenkrat še nihče. Gino je nato pripravil pismo, na katero je napisal 'Samo za Tjašo!' Kaj je zlil na list papirja, bo znano jutri, ko bo na Kmetijo med drugim prispela tudi množica izpadlih tekmovalcev. Kakšna bo njihova naloga?