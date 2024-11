Tjaša: Slabšega scenarija si nisem mogla predstavljati

Ploha Majinih kritik, klobuk za Nika

Maja Triler je svoje sporočilo družini začela z besedami: "Uspelo vam je ločiti mene in Nika, ampak zapomnite si, da je en Triler še vedno na posestvu in da vam bo ravno ta Triler zelo zagodel." Spomnila se je lepih trenutkov, ki jih je preživela z njim, in kako sta se povezala, nato pa je začela s kritikami. Marjana Povše jo je presenetila, ker se pri svojih letih pusti manipulirati in se ne drži dogovorov. Tjaši je najbolj privoščila zmago, želela si je, da bi izločila Tima Novaka. Žigu Moharju je povedala: "Tjaša te je malo zapeljala, ampak tudi to ji gre dobro od rok. Tudi ti nimaš svojega mnenja." Očitala mu je še, češ da svojim zaveznikom zabije nož v hrbet. Stanislavu je povedala, naj ne dela toliko, da naj se sprosti in pazi na Nika. Maja: "Edino tebi ga še mogoče lahko zaupam." Anji Malešič je povedala, da je zgrešila šov in da jo je neprijetno poslušati. Ines je povedala, da na kmetiji ni veliko pokazala, Tamaro Talundžić pa je označila za hinavko. Žanu je položila na srce, da je naslednji na vrsti in da naj se poveže s pravimi ljudmi. Tim je zanjo vrhunski igralec, ki pa igra zelo umazano. Za glavo družine je po pričakovanjih imenovala Nika.