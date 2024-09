Tjaša Vrečič o svoji ljubezni: Nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo

Tjaša je prvič sodelovala v Kmetiji leta 2022, takrat je prišla vse do finala. Kot je povedala, je prav po zaslugi sodelovanja v šovu uredila družinske odnose, našla pa je tudi srečo v ljubezni. Njeno srce je povsem nepričakovano ukradel osebni trener Marsel Kolarič. Tjaša: "Moram povedati, da sem našla svojo sorodno dušo. In to takrat, ko je nisem iskala. Ljubezen med nama je bila čisto spontana, ampak nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo. Skozi vse ovire, ki sva jih imela na najini poti, so naju le-te samo zbližale. Danes skupaj gradiva posel in ustvarjava za najino prihodnost. Oba sva namreč osebna trenerja in uživava v svojem delu." Marsel je nanjo prenesel svoje navdušenje nad bodybuildingom, v katerem s trdim delom in disciplino že pridno nabira nagrade.