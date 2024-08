Tjaša Vrečič se v Kmetijo vrača psihično in fizično močnejša

Tjašo Vrečič je Slovenija spoznala v eni prejšnjih sezon Kmetije . Že takrat je 25-letnica iz Murske Sobote navduševala s svojo fizično pripravljenostjo, po koncu šova pa se je še bolj posvetila športu. Po izobrazbi veterinarska tehnica se je tako podala na pot osebnega trenerja, obenem pa se je predala bodybulidingu. Letos je na tekmovanju Invictus Cup v federaciji NPC kot popolna novinka zasedla prvo, v odprti kategoriji pa tretje mesto. Tjaša: " Nad bodybuildingom me najbolj navdušuje moj fant, ki je temu predan 24/7. Prav zaradi njega sem tako zagrižena in sem dobila disciplino, ki je za to obvezna. Bodybuilding je umetnost in vsa ta izklesana telesa, ki jih vidimo na odru, me spominjajo na renesančno obdobje. Občudujem vsakega, ki se za to odloči, saj vem, koliko truda in odrekanja je potrebnega, da nekaj dosežeš. Neverjetno je, kako dobro spoznaš svoje telo in koliko osebne rasti ti da bodybuilding. Rada premikam meje in se gibam v neraziskanih vodah, ker menim, da te prav to naredi močnejšega. "

Izbranec njenega srca, Marsel Kolarič , se seveda navdušuje nad njenim mišičastim telesom. Tjaša: " Moj dragi pravi, da sem zanj najlepša in enako je z moje strani. Seveda se pa zavedam, da vsakemu to ni všeč, in prav je tako. Ljudje se moramo razlikovati med seboj, drugače bi bilo preveč dolgočasno. Roko na srce, tudi vsaki punci ni všeč, da je on tako izklesan, ampak važno je, da je meni. Zavedam se, da izstopava iz povprečja, in v tem tudi uživava. Je pa res, da prav zaradi tega izstopanja, najine ljubezni drug do drugega in najinih ambicij velikokrat pride do zavisti, kar me zelo žalosti, saj menim, da ima vsak možnost nekaj narediti iz sebe. "

Svojo izklesano postavo je pokazala tudi v videospotu Challeta Salleta , na snemanje pa ima zelo lepe spomine. Tjaša: " V tem snemanju sem zelo uživala. Imela sem možnost spoznati veliko novih ljudi, ki so definitivno bolj izkušeni kot jaz. Vse ljudi, ki sem jih tisti dan spoznala, so bili res prijazni, in takšno izkušnjo bi definitivno še kdaj ponovila. Lokacija je bila neverjetna: kopanje v bazenu, ki je na stolpnici in to v centru Ljubljane. No, to je nekaj, kar sem prvič doživela. " A je vesela druščina na koncu na snemanje privabila policijo. Tjaša v smehu: " Res je. Konec koncev, snemali smo videospot in normalno, da na taki višini glasba odmeva. Res je prišla policija, ampak ni bilo težav. Na koncu smo se skupaj s policisti še pošteno nasmejali. "

Tjaša se bo drugič borila za zmago v šovu Kmetija, a bo prav zaradi odsotnosti treningov in drugačne prehrane zanjo tokrat težje. Tjaša: "Moram povedati, da bo zame letos zelo težko, saj grem s tekme naravnost v Kmetijo. Moje telo ni vajeno hrane, ki me čaka. Vem, da tudi ogromno tvegam z zdravjem, ker sem se odločila za to. Ampak vedno pravim, da če ne riskiraš, ne profitiraš. In s tem, da grem takoj po tekmi v Kmetijo, si bom samo dokazala, da jaz to zmorem. Je pa res, da je obdobje po tekmi vedno najtežje za vsakega posameznika, zato verjamem, da mi ne bo lahko. Konec koncev se ne morem ravno pripraviti na to, kar me čaka. Verjamem pa, da bo toliko enih stvari, da bosta hrana in trening moja zadnja skrb."

Vsekakor prihaja na posestvo, pripravljena na zmago. V prvi sezoni se ji je izmuznila uvrstitev v superfinale, ker med četverobojem ni bila sproščena in ni imela mirne roke. Tjaša: "Joj, ti spomini na prejšnjo sezono ... Definitivno sem letos psihično in fizično močnejša in pripravljena na nove izzive."