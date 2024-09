Tjaša Vrečič v neutolažljivem joku, Žan Hronek ovrgel vse govorice

Maja Triler poskuša v tekmovanju narediti vse, da bi zaščitila svojega brata Nika . In ko ne gre vse po načrtih, hitro pokaže svoj temperament. Tako je v mini areni očitala Tjaši Vrečič , da ščiti Žana Hroneka . Maja: " Zato ker se boji, da ne bo dobila klobuka, če gre Žan domov. Žan je pa tako zaljubljen, da dva metra pred sabo ne vidi. " Kar je Tjaša takoj zanikala, a je na podlagi Majine izjave strani Kmečkega lista napolnil članek z naslovom 'Na posestvu naj bi se začenjala nova velika ljubezenska zgodba'.

Znano je, da je bila Tjaša v skrbeh, kako bo vse skupaj izpadlo. Doma jo namreč čaka ljubezen njenega življenja, osebni trener Marsel Kolarič . Tjaša: " Jaz imam doma zaročenca, ki ga imam neverjetno rada. Čisto vsak človek na tem posestvu to tudi dobro ve, velikokrat ga omenjam. Ne bi ga dala za nič na svetu. "

Tjaša je, takoj ko je zagledala naslov, bruhnila v neutolažljiv jok. Tjaša: " Jaz ne morem verjeti kako nizko se spušča Maja. Pa še govorila sem ji, da naj se ne spušča na osebno raven. Kaj pa, če bi jaz govorila kakšne njene zadeve? " Dodala je še: " Mislim, da je Maja lisica, zahrbtna je. Enostavno nimam pozitivnega mnenja o njej. Se mi je zdelo do zdaj, da se vseeno da, ampak zdaj pa mi je vse skupaj kar malo višek. " Maja pa se je branila: " Jaz sem samo povedala, da je Žan zaljubljen v Tjašo, jaz nisem nikoli izrekla, da bi bila Tjaša vanj. "

Žan Hronek pa je na posestvo prišel kot samski moški in lepa Tjaša bi lahko mirno zanetila ogenj v njegovem srcu. Ali kot se je dozdevalo Igorju Mikiču: "Vedno, ko ona pride, mu nasmeh zraste do ušes." Žan pa ni potrdil njegovih besed, temveč Tjašine. Tudi on je prav dobro vedel, da ima Tjaša doma zaročenca. O Igorjevih domnevah pa pravi: "Sam sem videl Tjašo zgolj kot zaveznico, je pa res, da sva se zelo dobro razumela. Z Igorjevo trditvijo pa se ne bi strinjal."

V zgodbo se je mimogrede prikradla tudi Marjana Povše, ki pa se ji je zdelo, da Žan ne gleda Tjaše, ampak Nušo Šebjanič. Žan: "Kar je rekla Marjana, pa se mi zdi smešno, saj mi Nuša v šovu nikoli ni bila všeč. Ni bila moj tip človeka, bila sva zgolj v istem klanu."