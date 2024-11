Tjaša z vstopnico za finalni teden: Rešena sem

OGLAS

Timovo iskanje ne obrodi sadov Tim Novak je na ušesa vlekel pogovor med Tjašo Vrečič in Žigo Moharjem. Sklenil je, da mora poiskati škatlo oziroma skrinjo, ki jo odklepa Žigov ključ. To je zaupal Anji Malešič in pozneje še Tamari Talundžić. Z Anjo sta nato začela preiskovati posestvo. Iskala sta celo z lopato, saj sta sklepala, da verjetno obstaja tudi ta možnost, a našla nista ničesar.

'Naj se zgodi, kar se mora' Marjana Povše je energijo za dvoboj črpala iz narave, s katero že dolgo komunicira in ji pomaga hoditi po pravi poti. Povedala je, da se zadnje dni ni počutila najbolje in zmanjkovalo ji je energije. Marjana: "Klicalo me je domov, ampak zdaj sem dobila pravi odgovor, da tudi to premagam." Tamara se je zavedala, da je njena nasprotnica razdvojena: "Ne vem, če bo kdorkoli to razumel. Težko se je posloviti od posestva, težko se je posloviti od Kmetije, težko se je od ljudi in iti stran od tukaj. Zame bo to težko slovo." Marjana je še povedala, da se bo potrudila, kot se pri vsakem delu: "Naj se zgodi, kar se mora."

'Ponosna sem na vas' Gospodarica Nada je glavo družine Tjašo prosila za pomoč. Skupaj sta v hišo prinesli polno košaro dobrot, kar je bila Nadina zahvala tekmovalcem za njihov trud, njene prijatelje so namreč navdušili tako z izdelki kot s predstavo. V trgovini je za vsakega izbrala nekaj: "Komaj čakam na njihove izraze na obrazih. Kako bodo veseli." In res so bili, Nada pa jih je znova pohvalila: "Naloga je opravljena in še enkrat čestitam. Ponosna sem na vas." Tjaša ima vstopnico za finalni teden Natalija Bratkovič je tekmovalce nagovorila z besedami: "Pred vami so najlepši, a hkrati tudi najtežji dnevi te Kmetije. Samo še dva tedna nas ločita od superfinala. To pa pomeni, da je čas za novo fazo igre." Konec je bilo krize, nazivov hlapca in dekle ne bo več, naslednjo glavo družine pa bo izbrala poražena dvobojevalka. Natalija je še razkrila: "V tej fazi se je marsikaj razpletlo. Zaznamovali so jo tudi odhodi v gozd, kjer vas je čakal prav poseben izziv. Cilj je bil najti vstopnico za finalni teden." Ko je Nik vprašal, če jo je kdo našel, je Tjaša odgovorila pritrdilno, kar je bilo presenečenje za vse, tudi za Žigo. Tjaša: "Vedela sem, da sem ta teden jaz na tapeti za areno, zato sem še toliko bolj ponosna in vesela, da sem našla tole vstopnico." Oddahnila si je ob misli, da je rešena, težko pa ji je bilo, ker brez Žigovega namiga ne bi našla vstopnice.

Natalija je Tjaši čestitala ob uvrstitvi v finalni teden in dodala, da tekmovalci v prihodnjem tednu ne smejo glasovati zanjo. Žiga je obžaloval, ker namiga ni dobro izkoristil, Tamara pa je povedala: "Jaz sem vesela, da je Tjaša, ker vem, da jo bo Tim premagal. Ni vse v bodybuildingu, je tudi nekaj v glavi." Tjaša pa je povedala, da Tamara ne ve, s kom ima opravka. Konec tekmovanja za Marjano Tamara se je odločila, da se bosta z Marjano pomerili v moči. Igra Tovor je preizkusila njuno moč in vzdržljivost. Držati sta morali vsaka svojo vrv, ki je bila preko konstrukcije privezana na mrežo s pet kilogramov težkim tovorom. Po tleh so ležale vrečke, težke kilogram in pol, ki sta jih morali na Natalijin znak začeti takoj metati v mrežo nasprotnice. Tamara je bila bolj uspešna pri metanju vreč v Marjanino mrežo in je zato dlje časa svoj tovor obdržala v zraku, s tem pa postala zmagovalka dvoboja. Tamara je bila kljub zmagi objokana, čestitala je Marjani, ker je pokazala takšno moč in vzdržljivost.

Marjana ni pričakovala, da bo tako dolgo vztrajala v tekmovanju, izpolnila je svoje cilje, na koncu pa ji je bilo zelo lepo in je uživala. Tekmovalcem se je zahvalila, povedala je, da bo domov odnesla samo lepe spomine, slabi pa so že pozabljeni. Marjana: "Imejte se radi, pa veliko se smejte. Ne se kregati." Dodala je, da so zanjo vsi zmagovalci.