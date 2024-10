Tjaša z zmago proti Žanu do pomembnega namiga

Zmagovalka prvega dvoboja hlapca in dekle je postala Tjaša Vrečič, ki je svoj kamenček dala Žanu Hroneku. Potem ko je v gozdu dobila namig, ki ji lahko pomaga na poti v finale, pa ni imela sreče z iskanjem. Žan in Nik Triler pa sta se medtem udarila zaradi počitka.

Boj hlapca in dekle, dva kamenčka za poraženca Natalija Bratkovič je že zjutraj presenetila tekmovalce. Hlapca in deklo Žana Hroneka in Tjašo Vrečič je čakal spopad. Natalija je pojasnila, da njuna kamenčka veljata za glas proti njima na izboru prvega dvobojevalca. Natalija: "Ampak jutri bo s kamenčki na glasovanje odšel samo eden od vaju." Poraženec dvoboja namreč dobi še kamenček zmagovalca dvoboja.

Tjaša premaga Žana Žan in Tjaša sta se pomerila v igri Hiša iz kart, v kateri sta morala iz lesenih deščic zgraditi stolp. Žan je postavil širše temelje, Tjaša pa je bila prepričana, da lahko nalogo opravi z dobro postavljneimi ožjimi temelji. Pri postavljanju ji je pomagal Tim Novak, glede pomoči sta se dogovorila že pred spopadom. Žanov stolp se je po nekaj minutah začel nagibati, zato je pri gradnji lovil ravnovesje, a mu ni uspelo. Poskusil je znova, a se je njegov stolp podrl tudi v drugo. Pomoč na poti do finala Tjaša je kot zmagovalka dvoboja pred izborom prvega dvobojevalca znova brez kamenčka. Tjaša: "Občutki so super, moja prva zmaga letos na posestvu. Verjamem, da jih bo še veliko." Takoj je morala oditi v gozd, kjer je morala tudi prespati. V hiški je našla sporočilo: "Naziv dekle ne pomeni le kazen! Lahko ti pomaga na poti v finale. Pred teboj so štrirje namigi. Izbereš lahko le enega ... Srečno." Tjaša je imela glede tega zelo dober občutek, zato se je nameravala zelo potruditi. Tjaša: "Hočem priti do finala. Pot do finala je zelo, zelo težka in imam veliko konkurenco letos."

Tjaša je izbrala namig z njeno srečno številko 3.

Namig in težave Namig, ki ga je Tjaša izbrala, se je glasil: "Skrivam se v objemu dveh bratov, ki nosita pozimi enako pričesko kot poleti." Pomislila je na dva kamna, iglavca ali pa predmeta v hiši. A je zvečer že obupovala, ker skrivnostnega predmeta ni našla, poleg tega se je morala naslednji dan vrniti na posestvo. Žan se odloči za počitek Žan je Niku naznanil, da mora pospraviti kajžo. Žan: "Če me boste potrebovali, pridite do ograje in pokličite." Nika je zanimalo, če je to del tedenske naloge. Prosil ga je, naj pred tem poskrbi za živali. Maja se je medtem hudovala, češ da je ogromno dela. Maja: "Če že imamo hlapca in deklo, potem naj nekaj delata." Žan pa je premišljeval, da so člani njegove družine sabotirali nalogo: "Zakaj ne bi zdaj jaz nekaj proti njim naredil?" Nik se je kmalu zatem odpravil v kajžo, kjer je Žana zalotil med počitkom. Povedal je, da bi se mu zdelo pošteno, da bi poskrbel za vsa opravila, ki niso v sklopu tedenske naloge, saj se vsi ostali ukvarjajo s slednjo. Povedal je, da je kuhinja v hlevu umazana, da je treba pomiti posodo. Žan: "Mi je vseeno, kaj on govori. Za njegove besede mi je ravno tako kot za lanski sneg." Nik: "Če ti mi rečemo, potem to moraš narediti. Jaz, ko bom hlapec, ne bom tu ležal." Žan pa je vztrajal, da je Nik sam kriv za njegovo početje.

Nik se je jezil na Žana.