Tjaša znova v Marselovem objemu: Želiva si ustvariti boljšo prihodnost

Velikokrat sem bila na robu moči zaradi utrujenosti od dela. Prav na kmečkih igrah vem, da ne bi mogla zmagati v luščenju koruze in zabijanju žebljev, saj sem imela izjemno žuljave roke od podiranja svinjaka. Preveč sem se gnala pri delu, ampak taka sem in konec koncev nismo imeli drugega dela kot delo in taktike. (smeh) Če ne bi bila konkurenčen člen, verjamem, da bi lahko celo Kmetijo samo počivala, in bi me tekmovalci želeli imeti notri čim dlje.

Na začetku dvoboja si bila v veliki prednosti in marsikdo se je že veselil tvoje zmage, a je prišlo do preobrata. Kako si doživljala ta vajin spopad in kaj bi morala narediti drugače?

Z dvobojem sem začela izjemno dobro in sem se videla kot zmagovalko. Na koncu nisem mogla skriti žalosti, saj sem si zmage zelo želela. Definitivno bi delala več na kondiciji, saj je ta odločala. Zanimivo mi je samo to, da so tekmovalci v superfinalu videli mene in velika večina je želela, da Tima premagam.

Timu je na koncu uspelo, postal je prvi letošnji superfinalist. Kako težko se je bilo tebi posloviti od glavne nagrade?

Joj, to je bilo izjemno težko, ker sem res verjela, da mi lahko uspe. In bi mi, ampak vse je bilo odvisno od mene. Jaz nisem bila dovolj kondicijsko pripravljena. Težko je bilo tudi zato, ker se je zgodovina ponovila, saj se je moja prva Kmetija končala isto. Me je pa pošteno premagal in si zaslužil mesto v superfinalu.

Kot je povedala Marjana Povše, si bila izjemna tekmovalka. Pogumno si sprejela vsak izziv in se borila kot levinja, a si kljub veliki borbenosti poleg delavnosti večkrat pokazala tudi čut za sotekmovalce, jim pomagala in jih bodrila. Zato ti je bilo naklonjenih veliko gledalcev. Si presenečena nad takšno podporo?

Ja, res je. Tudi na posestvu je bilo tako. Ravno zato sem imela toliko podpore in toliko ljudi za seboj, saj sem izven taktik vedno gradila pristne osebne odnose, se pogovarjala in tolažila. Res nisem pričakovala takšnega odziva gledalcev, bila sem zelo pozitivno presenečena in vesela. Letos sem se res zelo trudila, da pokažem več pristne Tjaše, ki je zelo sočutna, a vseeno tekmovalna. Vesela sem tudi, da je vse to bilo prikazano tudi v oddaji.

Tim Novak je bil eden izmed gozdarjev, ki si jim pomagala vstopiti v boj za glavno nagrado. Na to so kar hitro pozabili, verjetno zato, ker si jim predstavljala veliko konkurenco. Ali bi na njihovem mestu ravnala enako?

Sicer mislim, da tega niso pozabili, ampak so samo vedeli, da to zdaj ni več pomembno, saj je tekmovanje šlo naprej. Če bi me v tako pozni fazi tekmovanja poskusili zaščititi zaradi moje naloge, bi po mojem mnenju oni delali narobe, saj bi s seboj vlekli veliko konkurenco. Žal mi je samo, da so bile izgovorjene grde besede o meni, glede na to, kar sem naredila za njih. Konec koncev, odprla sem jim vrata na posestvo in za voljo novega klana z njimi sem razočarala dva svoja prijatelja in njih dala pred svoje prijatelje. Tega jaz definitivno ne bi naredila, jih žalila in poskusila očrniti na ta način. Nobenega nisem in ne bi zmerjala z žaljivkami. Prav tako se mi ne zdi prav, da se me obtožuje, da sem pohlepna, saj sem konec koncev naredila to, kar so oni želeli. Okrog sem prinesla Žana, ker smo mi sestavili nov klan, v katerem ni bilo prostora zanj. Nov klan so predlagali oni in jaz sem se strinjala. Ne me narobe razumeti, svojega dejanja ne zagovarjam. Res je, da sem to naredila, ampak naj ne govorijo, da sem pohlepna, če je ta taktika bila skupna in del vseh nas. Jaz sem na izjavah iskreno povedala, kakšen je plan, zdaj pa vidim, da so nekateri lagali še na izjavah. Želeli so me prikazati, kot da je bila to samo moja ideja in moj pohlep. Skupaj smo želeli, da je do tega prišlo in da bom jaz glava, saj bi naj dali v dvoboj Staneta in Nika, ampak si je potem Tamara preveč želela klobuka. Če bi Žanu iskreno povedala, kakšen je plan, bi za glavo dal svojega nasprotnika in potem tega ne bi mogli dati v dvoboj. Če gledalci pozorno spremljajo dogodke in poslušajo, vidijo, da smo povedali, da bo naslednji teden spet moški dvoboj. No, potem pa je kar naenkrat prišlo do preobrata, ker si je Marjana želela domov. Že en teden prej si je želela, pa je nismo dali. In naj je ne bi dali niti ta teden.