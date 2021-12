Tjašin obstanek v tekmovanju pod velikim vprašajem

Člani porote so razmislili o možnosti, da bodo enega izmed finalistov morda poslali domov. Polona in Mattia sta razkrila, da bo to verjetno Tjaša, medtem ko je lahko Karin brez skrbi. Ali se bo Frančeva napoved, da bo Sobočanka po vrnitvi porote jokala, uresničila?

Vsega je enkrat konec ... V igri za glavno nagrado letošnje Kmetije so samo še štirje finalisti, Tjaša, Tilen, Karin in Nina. Nina: “Zadnja dva dneva moramo stisniti, potrpeti, potem pa čao ... Dejansko komaj čakam.” Tjaša je pričakovala, da se bo porota še enkrat sestala, morali pa bi dokončati še zadnjo nalogo. Med drugim so morali očistiti hišo za goste, ki je bila zaradi porotnikov v razsulu. Tilen, ki je poskrbel za hlev, si je veselo prepeval, Franc pa je pogrešal konkretno nalogo, da bi mu čas hitreje mineval.

Glava porote se je kasneje jezil na tekmovalce, češ da sta jim kravici dva meseca dajali mleko, oni pa se nočejo posloviti od njih. Povedal je, da se jim živali zdijo manj vredne in da jih ne znajo ceniti. Še posebej je dražil Majdo in Anžeta, ki si na posestvu nista dala veliko opravka z molžo. Tilen pa je premišljeval: “Vsega lepega je enkrat konec in tudi krave morajo iti. Zdaj pa ne vem, koga bom molzel, najverjetneje bom moral samega sebe.”

Tilen in Nina sta v gozdu tuhtala, kako bi dosegla, da se ne bi borila drug proti drugemu. Nina je računala na Polono, ki bi lahko posredovala pri porotnikih. Tekmovalec je povedal Nini, naj pri tem ne bo preveč očitna, da ne bi zanalašč naredili nasprotno. Polona je še razkrila, da si porota želi dvoboja med Tilnom in Tjašo, saj si želijo izločitve slednje.

Športna Kmetija Tekmovalci so si dan popestrili z igro nogometa, med katero se je Franc poškodoval, Ambrož pa je žogo spravil na streho, zato so morali organizirati še reševalno akcijo. Kasneje se je Anže pomeril v boksu z Mattio, kjer si je dal duška. Anže: “Marsikdo je že dolgo časa želel zabiti dve ali tri pesti v obraz.” Pomeril se je tudi z Ginom in bojevitim Francem.

Kasneje so se finalisti in porotniki sproščali še z odbojko. Karin je tuhtala: “Mogoče si še kdo kaj naredi ... Kakšen Tilen, pa imam potem jaz prednost v dvoboju ... Kako sem žleht.” Romana je povedala, da sama trenira Tilna, Aljaž pa Karin, da se bosta v areni dobro odrezala.

Porota zaseda, a na lastno pest Porota je nato sedla za mizo, da bi se pogovorila o štirih dvobojevalcih. Franc se je namreč po burnem zadnjem zasedanju želel izogniti ponovnemu kregu. Mattia je povedal, da bi v areno poslal Tilna in Tjašo ter Karin in Nino. Franc se je strinjal, češ da predlog ni slab, a je kasneje povedal, da bi v dvoboj poslali Tilna in Nino ter Karin in Tjašo. Ambrož: Ni predaje Ambrož je Nino zvečer razvajal z masažo. Tekmovalka je povedala, da si želi zmage bolj zaradi svojega dragega kot zaradi sebe. Povedala je, da brez njega sploh ne bi vztrajala na posestvu. Nina: “Če ne bi bilo Ambroža, ne vem, kje bi bila.” Ambrož pa jo je motiviral: “Ni predaje. Samo grizi do konca.”

Ogrožena Tjaša Mattia je napovedal, da bodo člani porote, če bodo morali enega od tekmovalcev poslati domov, izločili Tjašo. Tjaša se je tega zavedala, a jo je Gino tolažil: “Ti ali pa, ne vem, Nina.” A je bila Tjaša mnenja, da si porotniki želijo, da bi zmagala Karin, in ker ji sama predstavlja večjo konkurenco od Nine, je tudi bolj ogrožena. Povedala pa je, da ni živčna, ker bi to porota opazila in izkoristila.

Tilen si privošči Karin Tilen si je zvečer privoščil Karin, češ da ima kamenček, s katerim jo lahko spravi v finale. Karin je nasedla, nato pa se je jezila, ker mu je verjela. Tilen: "Bi bilo že preveč kičasto." Karin pa je zaradi tega še nekaj časa nizala kletvice, a je kasneje ob ognju povedala, da ji je bilo na posestvu tako lepo, da bi še ostala. Tudi Aljaž in Lina sta bila raznežena. Lina je bila vesela zaradi prijateljev, ki jih je dobila, in zaradi energije, ki so ji jo dale živali. Lina: "Sploh pa sem vesela, da sem se lahko vrnila kot porota, pa da bomo Kmetijo zaključili skupaj, tako kot smo jo tudi začeli."