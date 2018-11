Tjašina mama je pri njenih štirih letih morala v dom

Tjašina mama je za multiplo sklerozo zbolela še pred njenim rojst vom, zato je nekdanja tekmovalka Kmetije navajena živeti s to boleznijo. "Ker je mama zbolela že pred mojim rojst vom, sem tako odraščala ob njej z njeno diagnozo. Po porodu je mamica pristala na invalidskem vozičku, zato sta zame skrbele babi Alojzija in teta Lucija. Po štirih letih življenja, priklenjena na posteljo, je žal mamica morala v dom, saj je pri njej tako napredovala, da žal za njo doma niso mogli več skrbeti. Odpoved ledvic, hemodialize ..."

Tjaša je povedala, da se je z boleznijo sprijaznila že med odraščanjem in da je vesela, da je ob sebi imela dve močni osebi, teto in babico. "Zdaj, ko sem odrasla in imam zaposlitev, sem vsak teden pri mami in ji kupujem stvari, ki jih imam rada. Skupaj se tudi udeležujeva srečanj v društvu MS Ptuj."

Pravi, da velikokrat vzame dopust in mamo vzame domov ter se z njo druži, predvsem poleti ji nameni še več svojega časa. V društvu MS Ptuj, kamor hodi z mamo, pa je spoznala tudi svojega srčnega izbranca Aleša, ki ima prav tako multiplo sklerozo: "Aleš je navihan veseljak, humorist in zelo pozitiven človek. Iz vsake negative poberempozitivne stvari in se tolažim s tem, da imam prečudovite ljudi ob sebi, ki me imajo radi takšno, kot sem."