Tjašo bo pričakalo skrivno sporočilo

Je po Niki in Dominiku, Aljažu in Lini ter Ambrožu in Nini na vidiku nov parček? Tjašo bo v zvezku pričakalo sporočilo, ki ji ne bo dalo miru.

Kmetijo lahko od ponedeljka do petka spremljate na POP TV, že en dan prej pa so epizode na voljo na VOYO. Na Kmetiji, ki si jo lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO, ni nikoli dolgčas. Tjaša bo zvečer ob Ginu na postelji pogledovala v zvezek, v njem pa bo zagledala nenavadno sporočilo. Več kot očitno je, da ima novega oboževalca. Kdo bi to lahko bil? Sporočilo skrivnega oboževalca Tjaši pa ne bo edino v tem dnevu. Prav posebno sporočilo bo prejela Lina, ki ji bodo strici iz ozadja ponudili možnost, da se nekomu maščuje, Ambrož in Anže pa bosta s svojimi sporočili pripravila popolno zmedo za člane družine na posestvu. V pismu izpadlega tekmovalca bo Anže po drugi strani pokazal svojo nekonfliktno plat in določil novo glavo družine. Kdo bo to?