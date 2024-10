Tjašo razočarajo nekdanji gozdarji, iz jezne Laure usujejo kritike

Družina v hiši je za drugo dvobojevalko izbrala Lauro Beranič, ki se je jezila na vse, ki so glasovali zanjo. V sosednji družini je druga dvobojevalka postala Tjaša Vrečič, razočarali pa so jo predvsem glasovi nekdanjih gozdarjev, ki jim je pomagala vstopiti v tekmovanje.

'Preveč smo kaznovani' Marjana Povše je bila po mini areni in porazu njene družine v solzah. Marjana: "Preveč smo kaznovani." Njen obup je bil še večji, ker so sosedje prepevali in se smejali: "Ko vidijo, da smo na tleh, še teptajo po nas. Vsaj tiho bi bili ... To je ena težka šola, ampak če to preživimo, bomo vrnili." Družina je bila brez volje za delo, glava družine Žan Hronek pa je še vedno čakal na konec kazni, ki ga je doletela kot poraženca mini arene. Tam se je odpočil od naloge in od družine, in če bi lahko izbiral, bi kar ostal v gozdu.

Podjetje v stečaju Ines Dužič je povedala, da jo je negativna energija v hiši dan poprej ubila. Ines: "Vzdušje v hiši je grozno, negativna energija na vseh koncih, vsi so zamorjeni, vsi se grdo gledamo med sabo. Žalostna sem, da je tako." Laura Beranič je situacijo opisala z besedami: "Naše podjetje je šlo v stečaj." 'Ni plevel samo na vrtu' Maja Triler je upala, da bo njeno družino pred areno in selitvijo v hlev rešila kvaliteta olja, morali pa so poskrbeti tudi za vrt. Tega se je lotila Marjana, da se je umaknila na samo: "Ker v hiši se ne da dihati. Žal ni plevel samo v vrtu, je tudi v hiši." Spraševala se je: "Zakaj ne bi šla domov med ljudi, ki me imajo radi?" 'Nekaj ga v duši zelo močno bremeni' Žan se je vrnil na posestvo, a je opazil, da so ga bili sosedje bolj veseli, kot pa njegova družina. Marjana je komentirala: "Nekaj ga v duši zelo močno bremeni. Ne bo povedal." Bila je mnenja, da se obremenjuje s porazom v mini areni in da napačno sklepa, da ga krivijo za to. Žan se je po kratkem obisku hiše raje napotil v delavnico, kjer so mu sosedje poročali o dogajanju.

Druga dvobojevalka v hlevu je Tjaša Družini sta izbirali nasprotnici obeh prvih dvobojevalk. V hlevu je Stanislav Travnikar glasoval za Tjašo Vrečič, ta je kamenček lahko namenila samo Anji Malešič. Nuša Šebjanič je glasovala za Tjašo, Marcel Verbič prav tako. Anja je kamenček namenila Tjaši, Žiga Mohar je pristavil še svoj kamenček, česar pa Tjaša ni pričakovala. Tim Novak je glasoval za Tjašo, Tamara Talundžić je dodala še svojega. Tjaša bo kot druga dvobojevalka izbirala vrsto dvoboja, čas v kajži je nameravala izkoristiti za učenje. Bila pa je prepričana, da se bo vrnila na posestvo. Laura postane druga dvobojevalka in izbruhne V hiši je Laura svoj glas namenila Marjani, Ines prav tako. Igor Mikič je glasoval za Lauro, Marjana, Nik, Boris Vidovič in Maja Triler prav tako. Žan je na koncu glasoval za Majo. Laura je bila nad vsemi, ki so glasovali zanjo, razočarana. O Igorju je povedala, da se je ves čas izmikal delu in se pritoževal, poleg tega se je grdo obnašal. Marjana je po njenem mnenju prisluškovalna naprava, ki pobira informacije in jih prenaša Niku in Maji, zato da bi zanetila prepir. O Niku je povedala, da je pozabil, kdo mu je stal ob strani, ko mu je bilo najtežje. Boris je po njenem mnenju otrok, ki se mu ne da delati ali razmišljati. Laura: "Naredi vse enako kot Nik in to, kar mu malo prišepne preko ograje Tamara." O Maji pa je dodala, da se ji je vse tedne prilizovala. Igor pa je o Lauri povedal, da takemu človeku, kot je ona, ne moreš zaupati: "En dan glasuje za Nika, da gre domov, potem ga ščiti."

