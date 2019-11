Denis Šajher Kovačič je po koncu snemanja izvedel, da je v sorodstvu z dvojčkoma Klobasa. In če je na posestvu o njiju imel zelo slabo mnenje, ju ima danes za ‘legendi’ in z njima prijateljuje. Povsem drugače pa se je razpletla zgodba z njegovo simpatijo, Saro Rutar.

V areni te je porazil Luka Lampret, ki si ga za nasprotnika izbral, ker naj bi ga bilo najlažje premagati. Te je rezultat dvoboja presenetil? Rezultat dvoboja me je malo presenetil, ampak sem že vse od začetka govoril, da ne smeš nikogar podcenjevati. Po porazu nisi mogel zadržati solz. Ali si jokal tudi zato, ker si se moral ločiti od Sare? Ne, ni bilo zaradi tega. Najbolj hudo mi je bilo, ker sem moral zapustiti posestvo.

V šovu nisi skrival, da si se zaljubil vanjo. Pa te ni motilo, da jo je doma čakal fant? Ja, to je bila velika napaka, da nisem skrival svojih čustev do Sare, ker so vsi vedeli, da je to moja šibka točka, Jan pa je znal provocirati na to temo. O Sarinem fantu pa niti nisem razmišljal. Dvojčka sta bila prepričana, da se je med vama zgodilo nekaj več. Pa se je res? Ne, nič ni bilo, razen prijateljstva. Kakšna čustva pa gojiš do nje danes in ali si po ogledu oddaj morda spremenil mnenje o njej? Čustev ni, se samo pogovarjava, izmenjava kakšno besedo. Zdaj je veliko drugih deklet, tako da sem pozabil nanjo. Kar se tiče njene igre, sem tako ali tako vedel, da bo v prvi vrsti gledala nase, zato se je tudi družila z vsemi. Mnenja o njej nisem spremenil, še vedno sem ji hvaležen za vse.

Ti si se zagledal v Saro, Lucija Kolar pa vate, a si ji takrat povedal, da imaš dekle. Je bil to samo izgovor? Ne, šlo je samo za šalo, ki jo je Lucija zagrabila. To sem izjavil z namenom, da bi jo umiril. Potem sem vsem razložil, da to ni res, ampak je ona še naprej verjela, da imam ‘ženo’, pa tudi nekateri gledalci me še kar sprašujejo, kako sem lahko kar pozabil na punco. Lucija je pred časom povedala, da še vedno goji čustva do tebe. Ali obstaja možnost, da bi se med vama kaj zgodilo? Ne, ni nobene možnosti. Preveč je navita in je ne bi dohajal.

Si eden tistih tekmovalcev, ki so o Janu in Tilnu Klobasa imeli zelo slabo mnenje, potem se je pa to povsem spremenilo. Kako to? Jaz nisem razumel poteka igre, ne vem, kaj sem sploh razmišljal. Ko pa sem prišel ven, sem pogledal drugo oddajo in mi je bilo vse jasno. Vsa čast Janu, glede na to, kakšno igro je igral. To sem mu tudi povedal, pa tudi sedaj se najbolj razumem z njim in njegovim klanom. Meni sta dvojčka legendi. Pa zdaj smo še ugotovili, da je moja mama sestrična njunega pokojnega očeta, tako da smo v sorodstvu.

Se je morda še kdo drug izmed tekmovalcev pokazal v drugačni luči? Morda Rene, ki se je pretvarjal, da drži z nami in je govoril proti dvojčkoma, v resnici pa se je ves čas dogovarjal z njima. Dejansko je gledal samo na to, kje in od koga ima korist. V šovu si razkril, da nikoli nisi povsem verjel vase. Ali je sodelovanje v šovu v tem pogledu pozitivno vplivalo nate? Ja, malo drugače gledam na vse. Že prej se nisem sekiral za določene stvari, zdaj se še manj. Psihični napor bi verjetno zdaj lahko bolj kontroliral. Če bi lahko začel znova, ali bi spremenil svojo taktiko, se morda ne bi čustveno zapletel? Taktiko bi vsekakor spremenil. Najprej bi našel tekmovalce, ki bi držali z mano, pa ne bi se čustveno zapletel. Če bi se pa to že zgodilo, o tem ne bi govoril.

Na posestvu si zelo pogrešal svoja starša. Kakšno je bilo vaše snidenje po tako dolgem času? Ko sem stopil iz avta, smo se vsi zjokali, tako da je bilo snidenje za vse zelo čustveno. Nekateri gledalci so se obregnili ob dejstvo, da moški jočete več od tekmovalk. Kako na to gledaš sam? To ni nič slabega, da pokažeš, da imaš čustva, da si človek, da se lahko zlomiš. So ljudje, ki jih je sram, pa se gredo na skrivaj zjokat, jaz pa to pokažem. Za Kmetijo se zelo praši. Kakšnih odzivov si bil doslej deležen sam? Norih, česa takega nisem pričakoval. Zadnjič je dostavljalec v enosmerni ulici z največjim kombijem na svetu ustavil, ven potisnil glavo, pa sva se fotografirala sredi ceste. Zelo sem presenečen nad odzivi. Si morda že dobil kakšno vabilo na zabavo, kjer bi demonstriral svoje veščine tverkanja? Veliko, veliko, ampak zdaj čakam na Boruta, da pride v Maribor, da se on obleče v Borutello, jaz pa v Deniso, pa potem narediva pravi žur.

Za konec, kateremu izmed tekmovalcev bi najbolj privoščil zmago in 50.000 evrov? Zmago zelo privoščim dvojčkoma in Luku. Luku najbolj, glede na to, da sem mu dal namige, poleg tega sva se zelo povezala. Upam, da pubec zmaga.