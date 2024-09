To so trije gozdarji, ki bodo mešali štrene tekmovalcem

Poleg 16 tekmovalcev, ki so v ponedeljek vstopili v Kmetijo, bodo štrene mešali še trije izkušeni lanskoletni tekmovalci, gozdarji! Morali se bodo skrivati v gozdu, tam opravljati tedenske naloge in za vstop v bitko za glavno nagrado uspešno opraviti zahteven izziv. Kdo pa so ti gozdarji?

OGLAS

ANJA MALEŠIČ Starost: 30 let

Kraj bivanja: Brezovica pri Ljubljani

Poklic: terapevtka

Anja Malešič FOTO: POP TV icon-expand

Na Kmetijo se je znova prijavila, ker upa, da bo letos lahko več časa preživela na posestvu in dokazala, da tudi ona nekaj ve o kmetiji in podeželju. O denarni nagradi niti ne razmišlja preveč, zagotovo pa bi jo z lahkoto zapravila. Upa, da ji bo letos na Kmetiji šlo karseda dobro in se še spomni česa od lani, bo pa letos zagotovo bolj gledala nase in ščitila svoje interese.

Zase pravi, da je vesela, brezbrižna in strašno flegma. TAMARA TALUNDŽIĆ Starost: 30 let

Kraj bivanja: Ljubljana

Poklic: vplivnica

Tamara Talundžić FOTO: POP TV icon-expand

Tamara pravi, da lani ni pokazala vsega, kar zna. Predvsem, da si upa biti drzna in zna pomolzti kravo. Verjame, da so konflikti sestavni del življenja, ki pa se na srečo dajo rešiti s pogovorom. Veseli se novih izzivov, rada ima pingvine, sovraži pa ščurke. Je izjemno prilagodljiva, hiperaktivna in prikupna. Z goloto nima težav, ima pa jih z Marcelom, kar pomeni, da bo letos še posebej zanimivo ... TIM NOVAK Starost: 23 let

Kraj bivanja: Grobelno

Poklic: piercing in tatu mojster

Tim Novak FOTO: POP TV icon-expand