Tokrat na tapeti Romana, trgovanje pa sta Gino in Mattia zaključila napol gola

Če so bili prepričani, da bo z izglasovanjem Marie za prvo dvobojevalko drame konec, so se motili. Druga dvobojevalka je postala Romana, a glasovanje je potekalo vse prej kot brez spletkarjenj. Popadale so prve maske in jasno je postalo, kdo je v klanu. Ob vsem tem je tedenska naloga pod vprašajem, je pa v zabavnem slogu minilo vsaj trgovanje.

Nina je na Kmetiji, ki je na VOYO na ogled že dan pred predvajanjem na televiziji, takoj zjutraj sklicala sestanek. Glede na to, da je deževalo, je določila, da se najprej lotijo del v notranjosti. Posebej je nalogo naložila tudi Marii, Aljaža pa je takoj zmotilo, da je pri Nini veliko govorjenja in malo dela. Zdelo se je sicer, da ima vse pod nadzorom in da dela dobro napredujejo. Preglavice je delalo le vreme in zaradi vremena ni vedela, kdaj bo mogoče barvati. Ambrož in Nina sta se povzpela na opazovalnico in Ambrož je Nini zaupal, kako potekajo dela pod njegovim nadzorom. Povsem pričakovano se je pogovor zaključil pri njima. Ambroža je zanimalo, kako bo vse skupaj izgledalo, ko bo konec šova. "Ne vem, mislim, da ne bo veliko drugače," je odgovorila Nina in dodala, da se ji zdi, da Ambrož o njem ve veliko več kot ona o njem. Pri vsem skupaj je popolnoma spregledala sicer pomembno zadevo – na posestvo je prispela potujoča tržnica!

"Tilen, Mattia! Pojdita na tržnico!" je zavpila Nina, fanta pa sta bila povsem šokirana, toda sta se trgovanja lotila zelo suvereno in pri svojih poskusih dobro zabavala prodajalko. Pripravila ju je celo, da sta se zanjo slekla, nato pa z njima menjala po dva izdelka za enega poljubčka. Izplen je bil vrhunski. "Zmagala sva!" sta bila presrečna.

icon-expand Gino in Mattia FOTO: POP TV

Trgovanje z glasovi Nastopil je čas za trgovanje z glasovi za drugo dvobojevalko. Lina, Tjaša, Aljaž in Gino so se nastrojili proti Romani. Razlog? Lina je slišala, da naj bi želel Romana glasovati zanjo, kar je zanjo proti temu, kar so se zmenili, in s tem razlog za maščevanje. Aljaž, ki je glede deljenja kamenčkov poizvedoval pri Ambrožu in izvedel, da bo najverjetneje kamenček podelil Lini, češ da obvlada pratiko. Aljaž je zaradi tega prepričan, da se želi Ambrož prek Line znebiti njega. Tudi za Romano ni prepričan … Lina je izdelala cel plan, kako se bodo posedli za omizje, da ne bo preveč očitno, da z Aljažem, Ginom in Tjašo tvorijo pravi klan. Na drugi strani je pogovor o izločanju tekel med Tilnom, Tadejem in Polono in Tilen je priznal, da mu je izločanje vedno težje.

icon-expand Kmetija FOTO: POP TV

Čas za glasovanje Natalijo je zanimalo, na podlagi česa bodo glasovali o drugem dvobojevalcu. Jasno je postalo, da so se oblikovali že klani. "Gino, Tjaša, Romana – so kar povezani," je ugotavljal Tadej. Ambrož je kamenček postavil pred Lino. Romana ga je dala Poloni, Gino Romani, Tjaša Romani, Mattia Majdi, Tilen Karin, Anže Majdi, Majda Poloni, Tadej ga je podelil Lini, Karin Romani, Polona Tjaši, Aljaž Romani, Lina in Franc tudi. Maria si želi kot nasprotnico videti Lino, Nina pa je kamenček dala Romani. Romana je postala druga dvobojevalka. To sama vidi kot prednost, saj bo, kot pravi, vsaj vedela, kako izgleda arena. Ambrož Ji je svetoval, naj izbere moč ter ji dal nekaj koristnih nasvetov, da bo v areni še boljša. Med drugim ji je svetoval, naj nikoli ne podcenjuje nasprotnika. Zvečer se je debata razvnela med Majdo, Lino, Ambrožem in Karin. Majda je potožila, da jo moti, da je Ambrož hrano nesel Marii v hišo za goste, Aljaž je skritiziral Mariino delo, češ da ničesar ne dela in je enako kot ostali. Aljaž je začel spletati novo spletko – prepričan je, da Ambrož taktizira, da bi bil naslednji glava družine. Je Ambrož res začel taktizirati? Tedenska naloga je pod vprašajem .obeta se tudi drama med Nino in Ambrožem, saj bo Nina doživela izpad ljubosumja. Ne zamudite jutri ob 21.00 ali že zdaj na VOYO.