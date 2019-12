Tokrat ni bilo poti nazaj, Tanja je morala domov

Po napetem triu dvobojev je slavila Sara Rutar, ki je tako s pomočjo Reneja Šantića zadala hud udarec Janu Klobasi in njegovemu klanu. Potem ko sta dvojčka izgubila najbolj zvesto zaveznico, pa ju je po vrnitvi iz arene čakalo veliko presenečenje.

Čustva prvič pred strategijo Na posestvu je bilo po poročnem slavju mirno in tiho, Sara Rutar in Tanja Balabanić pa sta bili v pričakovanju dvoboja. Sicer sta upali, da bosta skupaj v velikem finalu, a ju je igra pripeljala na nasprotna bregova, kar je Sara pripisovala Janovemu vplivu na Tanjo. Sara: "Tanja je pod njegovim vplivom, ker ga ima tudi rada." Jan je povedal, da bi bilo sicer bolje, če bi se vrnila Sara, a je dodal: "Jaz bom pred strategijo prvič dal čustva in bi rad, da bi se vrnila Tanja."

Jan je prvič pozabil na strategijo FOTO: POP TV

Tekmovalna Sara Tanja je bila pred dvobojem zelo čustvena, v mislih je imela svojo mamo, svojega angela varuha. Tanja: "Kadarkoli mi je bilo težko, kadarkoli se bila res čisto na tleh, sem pomislila na svojo mamico, ki me pazi vedno in povsod. V bistvu sem se zaradi nje vedno pobrala." Vedela je, da bo z njo tudi v areni, in da ji bo vlivala moči, a jo je čakaj dvoboj s tekmovalno, odločno in samozavestno Saro. Sara: "Vem, da bom vedno dala maksimalno od sebe, in ne bom popuščala. Do zadnje kaplje se bom borila."

Odločna in tekmovalna FOTO: POP TV

‘Dopust, ki se je nekako podaljšal’ Natalija Bratkovič je družino pozdravila z besedami: "Današnja arena napoveduje začetek konca, kajti od jutri naprej nas od finalnega tedna loči le še nekaj korakov." Marjana je povedala, da je na posestvo "prišla na kratek dopust, ki se je nekako podaljšal". Jan je povedal, da je prišel zmagat, Tilen pa: "Jaz sem pa tu zaradi Jana." Marjana je menila, da bi bilo vse drugače, če bi bil v igri samo eden izmed dvojčkov, tako pa sta si v oporo in skupaj sta zelo močna.

Marjana na dopustu FOTO: POP TV

Sorodniki dvojčkov zgroženi nad neredom Prav sorodniki Jana in Tilna so bili tisti, ki jim je pripadel prvi obisk. Vsi so se čudili, ker je bilo posestvo prazno, in se zgražali nad katastrofalnim stanjem v hiši. Med čakanjem sta mama in babica zavihali rokave in začeli pospravljati, babica pa se je hudovala, češ kako lahko tekmovalci živijo in spijo v takšni nesnagi.

Mama in babica dvojčkov Klobasa sta naleteli na katastrofo FOTO: POP TV

Sara spretnejša Večina tekmovalcev je menila, da si na posestvu bolj zasluži ostati Sara, to pa zaradi skrbi zanje in delavnosti. Tekmovalki sta se po Tanjinem izboru najprej pomerili v spretnosti, v igri Žakeljček sreče. 40 žakeljčkov sta morali samo z eno roko spraviti v stolp. Ubrali sta različni taktiki, a sta se hitro poenotili in najprej pobrali vse žakeljčke, nato pa začeli z metanjem. Bili sta zelo izenačeni, a je Sari prej uspelo vreči v stolp še zadnji žakeljček.

Odločilen met FOTO: POP TV

Tanja z lahkoto do izenačenja V igri Most zmage sta morali razžagati deske in zgraditi most. Tanja je bila pri žaganju veliko hitrejša, a se Sara ni predala. V dvoboju v moči je Tanji vseeno uspelo prvi sestaviti most, po katerem je kar malce zaplesala do kladiva in z njim razbila vrč. Tako je izenačila rezultat, zato je bil potreben še tretji boj.

Odločilni udarec FOTO: POP TV

Sara že drugič z znanjem do končne zmage V dvoboju v znanju sta morali dvobojevalki s pravilnimi odgovori zbrati 8 točk. Sprva sta bili izenačeni, a je že z drugim odgovorom Sara povedla, nato pa vodstvo le še povečevala in počasi zmagoslavno prišla do osmice in s tem tudi do končne zmage.

Sarina zmagovalna osmica FOTO: POP TV

Čustveno slovo od Tanje Jan je ob Tanjinem porazu jokal, zato ga je šla tekmovalka tolažit. Objela je tudi Tilna, za oba je povedala, da bosta ostala v njenem življenju. Tanja: "Od prvega dneva sva z Janom res povezana. Ne vedo čisto vsi, ampak imava zelo podobno življenjsko zgodbo. Ne podobno, isto, tako da Jan, rada te imam, Tilen, rada te imam." Nato je poljubila vse tekmovalce po vrsti in se poslovila.

Tanjino slovo od Jana FOTO: POP TV

Presenečenje! Ko sta Jan in Tilen vstopila v kuhinjo, so ju presentili njuni najdražji. Jan je povedal, da jih je želel videti dolga dva meseca in da je najsrečnejši človek na svetu, kar je podkrepil s solzami sreče. Tudi Tilen je dojel, kako zelo so povezani in kako zelo jih je pogrešal. Jan je opazil, da je hiša pospravljena, babica pa ju je, kot je tudi napovedala, res kregala. Naznanila je, da bosta po prihodu domov prišla k njej v šolo.

Čustveno snidenje FOTO: POP TV

Prihodnjič se bodo znova začele pojavljati razpoke v odnosu med Janom, Tilnom in Luko. Tekmovalci bodo imeli preglavice tudi zaradi obsežne tedenske naloge. Obiske bo tokrat dobila Sara, ki bo očitno želela ponovno v areno, tokrat z Marjano.